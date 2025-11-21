- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 198
- Час на прочитання
- 1 хв
"Міс Всесвіт-2025": хто увійшов до топ-5 популярного міжнародного конкурсу краси
Традиційно перед тим як назвати переможницю, журі оголосило імена п’яти найкращих.
У Таїланді завершився конкурс «Міс Всесвіт-2025», у якому взяли участь представниці 120 країн.
Українка Софія Ткачук, на жаль, не увійшла в топ-30, але ми пропонуємо дізнатися, представницям яких країн поталанило і подивитися на їхнє вечірнє вбрання.
Переможниця конкурсу
Головний приз цього року виграла 25-річна представниця Мексики — Фатіма Бош.
1-ша віцеміс — Таїланд
Правінар Сінгх
2-га віцеміс — Венесуела
Стефані Абасалі
3-тя віцеміс — Філіппіни
Ахтіса Манало
4-та віцеміс — Кот-д’Івуар
Олівія Ясе