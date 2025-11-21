ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
198
1 хв

"Міс Всесвіт-2025": хто увійшов до топ-5 популярного міжнародного конкурсу краси

Традиційно перед тим як назвати переможницю, журі оголосило імена п’яти найкращих.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Міс Кот-д'Івуар, Міс Мексика, Міс Венесуела, Міс Філіппіни, Міс Таїланд позують під час фінального конкурсу.

Міс Кот-д'Івуар, Міс Мексика, Міс Венесуела, Міс Філіппіни, Міс Таїланд позують під час фінального конкурсу / © Getty Images

У Таїланді завершився конкурс «Міс Всесвіт-2025», у якому взяли участь представниці 120 країн.

Українка Софія Ткачук, на жаль, не увійшла в топ-30, але ми пропонуємо дізнатися, представницям яких країн поталанило і подивитися на їхнє вечірнє вбрання.

Переможниця конкурсу

Головний приз цього року виграла 25-річна представниця Мексики — Фатіма Бош.

Фатіма Бош / © Getty Images

Фатіма Бош / © Getty Images

1-ша віцеміс — Таїланд

Правінар Сінгх

Правінар Сінгх / © Getty Images

Правінар Сінгх / © Getty Images

2-га віцеміс — Венесуела

Стефані Абасалі

Стефані Абасалі / © Getty Images

Стефані Абасалі / © Getty Images

3-тя віцеміс — Філіппіни

Ахтіса Манало

Ахтіса Манало / © Getty Images

Ахтіса Манало / © Getty Images

4-та віцеміс — Кот-д’Івуар

Олівія Ясе

Олівія Ясе / Фото: nstagram.com/olivia.yace

Олівія Ясе / Фото: nstagram.com/olivia.yace

198
