Одна з учасниць "Міс Всесвіт-2025" впала на сцені і травмувалася: що сталось

Даніель Латімер / © Associated Press

Реклама

У Таїланді стартував 74-й міжнародний конкурс краси «Міс Всесвіт» і під час одного з його етапів відбувся також конкурс національних костюмів. Це одна з найвидовищних частин шоу, але під час неї трапився несподіваний інцидент.

36-річна Даніель Латімер, яка представляла Велику Британію, шокувала глядачів, упавши на сцені. Образ конкурсантки був відсиланням до персонажки Елізи Дулітл із фільму «Моя прекрасна леді», яку зіграла Одрі Гепбенрн. Даніель була одягнена в зелене пальто з червоною шаллю і такий самий зелено-червоний капелюх, а перед собою везла візок із квітами, прикрашений написом «Ковент-Гарден».

Однак цей вчинок був навмисним і символізував зліт Елізи Дуліттл зі злиднів у багатство у фільмі.

Реклама

«Ті з вас, хто запитував, що це був за костюм, сподіваюся, зрозуміли. Він дуже в моєму стилі. Для тих, хто мене не знає, я виросла в Іст-Енді Лондона, мабуть, в одному з найбідніших районів Великої Британії у вісімдесяті», — сказала вона.

«Бути дівчиною-кокні з Іст-Енду з акцентом Іст-Енду, яка вдосконалила себе для участі в конкурсі „Міс Всесвіт“, — це символ моєї трансформації як людини».

Але все ж щось пішло не так під час її перформансу — Даніель внаслідок падіння зламала ніготь.