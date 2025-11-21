Відчинене вікно / © Credits

Реклама

Щоб протидіяти цій проблемі з якістю повітря , німці розробили практику люфтену, яка зараз використовується у будинках, школах, офісах та інших громадських місцях Німеччини. Люфтен іноді навіть вимагається від орендарів квартир у Німеччині.

Що таке люфтен та чи варто вам застосовувати цю німецьку практику з вікнами для вашого дому, розповідає The Spruce .

Що таке люфтен

Люфтен (Lüften) — це історична практика відчинення вікон вашої оселі, щоб впускати свіже повітря та виштовхувати затхле повітря назовні.

Реклама

Є кілька способів зробити це залежно від пори року, часу доби та розміру помешкання.

Для невеликих приміщень часто достатньо відчинити всі вікна в кімнаті на кілька хвилин, щоб покращити якість повітря. Якщо у вас великий будинок, гарною ідеєю буде відчиняти всі вікна вранці, ввечері або двічі на день, щоб впускати прохолодне повітря та виводити тепле й вологе.

Як працює люфтен

Мета люфтену — збільшити кількість кисню в будинку, водночас дозволяючи надлишку вуглекислого газу та вологи виходити.

Люфтен працює просто вручну. Відчиняйте вікна вранці або ввечері, щоб вивільнити надлишок вуглекислого газу, цвілі, бактерій, алергенів чи конденсату, а також дозволити кисню повернутися до приміщення.

Реклама

Залежно від пори року ви можете практикувати люфтен з різними інтервалами та різною тривалістю часу. Влітку відчиняйте всі вікна приблизно двічі на день на 30 хвилин, щоб покращити якість повітря в оселі.

Навесні та восени скоротіть час їх відчинення до приблизно 10–15 хвилин двічі на день. Коли настає зима, вам потрібно буде тримати вікна відчиненими лише на 5–10 хвилин двічі на день.

Чому люфтен вважається корисним

Загалом практикуючи люфтен, ви можете покращити якість повітря у помешканні, замінюючи затхле свіжим, що допоможе зменшити ризик появи цвілі.

Прохолодне, багате на кисень повітря також допомагає вам краще спати вночі, а відчинення вікон навесні та восени може підтримувати комфорт у домі, дозволяючи вам не витрачати гроші на рахунки за електроенергію для роботи пічки чи кондиціонера.

Реклама

Люфтен — це не лише швидка та проста звичка, яку можна виробити, а й чудовий спосіб позбутися потенційних летких органічних сполук, конденсату, цвілі, алергенів або бактерій, які можуть накопичуватися у наших закритих приміщеннях.

Чому людям варто розглянути люфтен для свого дому

Застосування люфтену як регулярної практики може покращити комфорт в оселі та якість повітря. Це також проста практика, яка не потребує багато часу чи зусиль, тож немає причин уникати цієї корисної зміни у вашому ранковому чи вечірньому розпорядку.

Холодними зимовими вечорами немає нічого кращого, ніж відчинити вікна лише на кілька хвилин перед сном. Температура не лише падає, що сприяє глибшому сну, а й покращується якість повітря в домі.