Открытое окно / © Credits

Реклама

Чтобы противодействовать этой проблеме качества воздуха , немцы разработали практику люфтена, которая теперь используется в домах, школах, офисах и других общественных местах Германии. Люфтен иногда даже требуется от арендаторов квартир в Германии.

Что такое люфтен и стоит ли вам применять эту немецкую практику окон для вашего дома, рассказывает The Spruce .

Что такое люфтен

Люфтен (Lüften) — это историческая практика открывания окон вашего дома, чтобы впускать свежий воздух и выталкивать затхлый воздух наружу.

Реклама

Есть несколько способов сделать это в зависимости от времени года, времени суток и размера дома.

Для небольших помещений часто достаточно открыть все окна в комнате на несколько минут, чтобы улучшить качество воздуха в помещении. Если у вас большой дом, хорошей идеей будет открывать все окна утром, вечером или дважды в день, чтобы впускать прохладный воздух и выводить теплый влажный воздух.

Как работает люфтен

Цель люфтен — увеличить количество кислорода в доме, одновременно позволяя избытку углекислого газа и влаги выходить.

Люфтен работает просто вручную, открывая окна утром или вечером, чтобы высвободить избыток углекислого газа, плесени, бактерий, аллергенов или конденсата, а также позволить кислороду вернуться в помещение.

Реклама

В зависимости от времени года, вы можете практиковать люфтен с разными интервалами и разной продолжительностью времени. Летом открывайте все окна примерно дважды в день на 30 минут, чтобы улучшить качество воздуха в помещении.

Весной и осенью сократите время открытия окон до примерно 10-15 минут дважды в день. Когда наступает зима, вам нужно будет держать окна открытыми лишь на пять-десять минут дважды в день.

Почему люфтен считается полезным

В общем, практикуя люфтен, вы можете улучшить качество воздуха в помещении, заменяя затхлый воздух свежим, что поможет уменьшить риск появления плесени.

Прохладный, богатый кислородом воздух также помогает вам лучше спать ночью, а открытие окон весной и осенью может поддерживать комфорт в доме, не тратя деньги на счета за электроэнергию для работы печи или кондиционера.

Реклама

Люфтен — это не только быстрая и простая привычка, которую можно выработать, но и отличный способ избавиться от потенциальных летучих органических соединений, конденсата, плесени, аллергенов или бактерий, которые могут накапливаться в наших закрытых помещениях.

Почему людям стоит рассмотреть люфтен для своего дома

Применение люфтена как регулярной практики может улучшить комфорт в доме и качество воздуха. Это также простая практика, которая не требует много времени или усилий, поэтому нет причин избегать этого полезного изменения в вашем утреннем или вечернем распорядке.

Холодными зимними вечерами нет ничего лучше, чем открыть окна всего на несколько минут перед сном. Температура не только падает, что способствует более глубокому сну, но и улучшается качество воздуха в помещении.