68
2 мин

Кухонная хитрость, которая меняет правила игры: как добавить масло и специи в тесто и не испачкать ложку

В кулинарии есть два типа людей: те, кто тщательно измеряет каждую чайную ложку, и те, кто «все на глаз, но всегда идеально». Но независимо от стиля, все мы сталкиваемся с одним и тем же раздражением — липкие ложки, грязные от масла, специй, соли или меда.

Станислава Бондаренко
Тесто

Тесто / © Credits

Затем ложки надо мыть, вытирать, а иногда — даже искать, потому что одна уже в тесте, вторая в раковине, а третья неизвестно где. Но есть один неожиданно элегантный лайфгак, который покорил соцсети и о котором рассказали на странице tsira_tsira_. Он относится к тем решениям, которые заставляют спросить себя, почему вы не догадались об этом раньше. И он действительно работает — просто, чисто и гениально.

Отпечаток в муке

  1. Пересыпьте муку в большую миску или любую емкость, в которой будете замешивать тесто.

  2. Возьмите сухую ложку, чайную или столовую, в зависимости от рецепта, и сделайте в муке углубления.

  3. Количество ямок соответствует количеству ингредиентов, которые нужно добавить, например, одна для масла, одна для соли, одна для специй и одна для сахара.

  4. Залейте или засыпьте все необходимое сразу в эти «формочки».

  5. Перемешайте и замесите тесто.

Для каких рецептов подойдет этот метод

  • Тесто для хлеба и булочек

  • Тесто для вареников

  • Песочное тесто

  • Тесто на блины и оладьи

  • Тесто для домашней пасты

  • Тесто для лапши

  • Тесто для постных блюд

Фактически — для любого блюда, где жидкие и сыпучие компоненты добавляются в муку.

В мире, где на кухне появляются все больше гаджетов и сложных техник, такие простые лайфхаки напоминают нам, что иногда самые гениальные решения рождаются из базовых вещей, которые у нас есть под руками.

Это один из тех способов, которые вы попробуете однажды и больше никогда не вернетесь к старым привычкам.

68
