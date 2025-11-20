ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
82
Время на прочтение
2 мин

Как сохранить еду горячей при отключении света: простые лайфхаки

Холодная еда портит настроение даже самого роскошного ужина. А когда планируете подачу блюд, важно, чтобы все оставалось горячим и аппетитным. Поэтому, не паникуйте, сохранить тепло блюд легко, если знать несколько проверенных хитростей.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как сохранить еду горячей при отключении света

Как сохранить еду горячей при отключении света / © Credits

Есть что-то особенное в теплом, только что приготовленном блюде, аромат поднимает настроение, вкус кажется более глубоким, а подача — идеальной. Но что делать, если ужин задержался, гостей еще нет или вы планируете пикник на природе, рассказало издание WikiHow, ведь сохранить еду горячей — не просто вопрос вкуса, но и безопасности.

Теплые «мобильные» блюда

Алюминиевая фольга и полотенце

Если нет электричества, этот способ — настоящее спасение. Положите блюдо в герметичный контейнер, оберните толстой фольгой, чтобы не было щелей, а сверху плотно заверните 2-3 полотенца. Тепло удержится от 30 мин до 2 часов, а пар внутри поможет блюду оставаться сочным.

Термосы и изолированные контейнеры

Супы, каши или рагу прекрасно сохраняются в термосе до 4 часов. Для больших блюд подойдут термопакеты вроде тех, которые используют для доставки пиццы. Они держат тепло до 3 часов.

Автомобильные обогреватели для еды

Можно приобрести специальный термоконтейнер, который подключается к прикуривателю. Важно подключать его только когда машина заведена, чтобы не разрядить аккумулятор.

Кухонная техника

  • Мультиварка на режиме «Keep Warm» — идеально для супов, соусов и пюре. Температура около 77°C, а блюдо не «переваривается», если оставить его на 2 часа.

  • Духовка на 93°C — подойдет для мяса и больших блюд. Проверяйте температуру через 20 мин, должно быть более 60°C.

  • Водяная баня на плите — ставите кастрюлю с едой в горячую воду, около 71°C. Перемешивайте время от времени, чтобы блюдо не пригорело.

  • Горючие гели для кейтеринга — создают открытый огонек под алюминиевой емкостью и держат тепло до 2 часов.

Как сделать «термос» собственными руками

  1. Выстелите внутреннюю часть кулера фольгой.

  2. Заверните контейнер с едой еще в фольгу.

  3. Поставьте его в центр кулера, заполните полости теплыми полотенцами.

  4. Добавьте теплые мешочки, наполните новые хлопковые носки рисом или бобами, подогрейте в микроволновке 2-3 мин.

  5. Используйте горячую бутылку с водой сверху.

  6. Закройте крышку и съешьте в течение 2 часов.

Этот способ идеально подходит для пикников, поездок или доставки блюд без потери тепла.

Теплые тарелки

  • Микроволновка: 30 секунд на тарелку.

  • Духовка: 66-93°C, несколько минут.

  • Электрический подогреватель тарелок: специальная накладка, на которую можно сложить тарелки, чтобы они нагрелись перед подачей.

Даже обычная большая нагревательная подушка может спасти ситуацию, если под рукой нет профессионального прибора.

Теплое блюдо — это не только о вкусе, но и о комфорте и приятных эмоциях. Теперь даже пикник на природе или вечеринка дома не застанут вас врасплох. Если вы будете придерживаться нескольких простых правил, вы всегда сможете наслаждаться аппетитной, безопасной и идеально теплой едой.

Дата публикации
Количество просмотров
82
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie