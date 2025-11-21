- Дата публикации
-
Королева Летиция сделала милый жест в адрес своей свекрови Софии на публичном мероприятии
Испанская королевская семья в полном составе посетила прием, состоявшийся после церемонии вручения ордена Золотого руна (Tosion de Oro) в Королевском дворце в Мадриде.
Для торжественной церемонии королева Летиция выбрала наряд, в котором она уже дебютировала в прошлом году во время своего официального визита в Италию: юбочный костюм от Carolina Herrera нежно-розового цвета с вышивкой на жакете. Его Летиция дополнила туфлями-слингбэеками на невысоких каблуках и небольшой сумкой в тон, а также серьгами пусетами и своим любимым кольцом на пальце.
На церемонии также присутствовала свекровь Летиции — королева София. Фотографы запечатлели милый момент, когда две женщины приветствовали друг друга поцелуем и легкими объятиями и выглядели очень мило. Хотя ранее говорили, что между ними есть конфликты.
Королева София появилась на мероприятии в ансамбле похожего оттенка, как у Летиции. На ней был костюм от Алехандро де Мигеля. Это был дипломатический и семейный жест, демонстрирующий тщательно выстроенную гармонию между Летицией и Софией.