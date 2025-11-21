- Дата публікації
Олена Тополя з 5-річною донькою прийшла на прем’єру фантастичної пригоди "Wicked: Чародійка. Частина 2"
Українська співачка першою подивилася фінальну частину екранізації культового бродвейського мюзиклу.
У Києві, у РЦ Blockbuster Mall, відбувся прем’єрний показ фантастичної пригоди «Wicked: Чародійка. Частина 2». На захід завітала Олена Тополя разом зі своєю 5-річною донечкою Марійкою.
Це фінальна частина екранізації культового бродвейського мюзиклу, який відкриває новий погляд на країну Оз. Вона завершує масштабну історію про силу вибору, трансформацію і незламну дружбу.
У фільмі зіграла одна з найпопулярніших артисток сучасності — Аріана Гранде, яка втілила роль чарівної і милої Ґлінди. А її колегою у стрічці стала Синтія Еріво — володарка Ґреммі, Еммі і Тоні — яка повернулася до однієї зі своїх найдраматичних образів у кар’єрі — Ельфаби. А зірка «Бріджертонів» Джонатан Бейлі, який зіграв принца Ф’єро, на хвилі прем’єрного успіху отримав титул «Найсексуальнішого чоловіка 2025 року» за версією People.
В українському дубляжі до ролі Ґлінди повернулася співачка Злата Огнєвіч. «У новій частині Ґлінда справді здивує вас. Вона почала змінюватися ще у першій історії, але тепер розкривається набагато глибше. Хочеться, щоб глядачі самі побачили й відчули цю трансформацію. Це неймовірний фінал», — поділилася Злата.
Захід відбувся в атмосфері справжньої магії: квіти створили ефект чарівного лісу, а декорації перенесли гостей до Смарагдового міста.
Показ відвідали знаменитості та інфлюенсери, серед яких були Геля Зозуля, Лариса Руснак, Олег Вєрняєв, В’ячеслав Соломка, Tom Soda та інші.
«Wicked: Чародійка. Частина 2» вже в українському прокаті. Фільм доступний мовою оригіналу й в українському дубляжі.
