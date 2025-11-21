ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
72
3 хв

Олена Тополя з 5-річною донькою прийшла на прем’єру фантастичної пригоди "Wicked: Чародійка. Частина 2"

Українська співачка першою подивилася фінальну частину екранізації культового бродвейського мюзиклу.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олена Тополя з донькою

У Києві, у РЦ Blockbuster Mall, відбувся прем’єрний показ фантастичної пригоди «Wicked: Чародійка. Частина 2». На захід завітала Олена Тополя разом зі своєю 5-річною донечкою Марійкою.

Олена Тополя з донькою/Фото David Neparidze

Це фінальна частина екранізації культового бродвейського мюзиклу, який відкриває новий погляд на країну Оз. Вона завершує масштабну історію про силу вибору, трансформацію і незламну дружбу.

У фільмі зіграла одна з найпопулярніших артисток сучасності — Аріана Гранде, яка втілила роль чарівної і милої Ґлінди. А її колегою у стрічці стала Синтія Еріво — володарка Ґреммі, Еммі і Тоні — яка повернулася до однієї зі своїх найдраматичних образів у кар’єрі — Ельфаби. А зірка «Бріджертонів» Джонатан Бейлі, який зіграв принца Ф’єро, на хвилі прем’єрного успіху отримав титул «Найсексуальнішого чоловіка 2025 року» за версією People.

В українському дубляжі до ролі Ґлінди повернулася співачка Злата Огнєвіч. «У новій частині Ґлінда справді здивує вас. Вона почала змінюватися ще у першій історії, але тепер розкривається набагато глибше. Хочеться, щоб глядачі самі побачили й відчули цю трансформацію. Це неймовірний фінал», — поділилася Злата.

Захід відбувся в атмосфері справжньої магії: квіти створили ефект чарівного лісу, а декорації перенесли гостей до Смарагдового міста.

Alyara та Ігор Мотін/Фото David Neparidze

Гуля Зозуля/Фото David Neparidze

Показ відвідали знаменитості та інфлюенсери, серед яких були Геля Зозуля, Лариса Руснак, Олег Вєрняєв, В’ячеслав Соломка, Tom Soda та інші.

Геля Зозуля/Фото David Neparidze

Лариса Руснак/Фото David Neparidze

Олег Вєрняєв/Фото David Neparidze

В’ячеслав Соломка/Фото David Neparidze

Tom Soda/Фото David Neparidze

Alyara, Valerie Gillan, Катерина Петренко, Анна Луценко, Тетяна Буріна, Тетяна Колчанова, Ігор Мотін, Сніжана Успенська/Фото David Neparidze

Мирослава Мандзюк/Фото David Neparidze

Марія Булка/Фото David Neparidze

Катерина Петренко з донькою/Фото David Neparidze

Ольга Женевська/Фото David Neparidze

Альона Солонко і Мар’яна Іванчихіна/Фото David Neparidze

Анна Луценко, Аліна Онопа та Alyara/Фото David Neparidze

Фото David Neparidze

Ігор Мотін/Фото David Neparidze

Ольга Кузнєцова/Фото David Neparidze

Ольга Федорущенко з донькою/Фото David Neparidze

Віталія Товстуха/Фото David Neparidze

Лідія Новоселецька/Фото David Neparidze

Олександра Самборська/Фото David Neparidze

Гості заходу/Фото David Neparidze

Ольга Нічухіна, Анна Луценко, Тетяна Колчанова, Аліна Онопа, Alyara, Ольга Женевська/Фото David Neparidze

Ольга Женевська, Анна Луценко, Ольга Бондарчук, Ольга Федорущенко/Фото David Neparidze

Гості заходу/Фото David Neparidze

«Wicked: Чародійка. Частина 2» вже в українському прокаті. Фільм доступний мовою оригіналу й в українському дубляжі.

Нагадаємо, раніше релакція Леді.ТСН.ua побувала на костюмованій вечірці, присвяченій цій фантастичній пригоді. Як це було, дивіться у нашому матеріалі.

72
