Трамп загнал Украину в угол и поставил перед ужасным выбором: WSJ об истинной цене «мирного плана»

Дональд Трамп. / © Associated Press

Администрация президента США Дональда Трампа предпринимает очередную попытку прекратить войну в Украине. В течение трех лет войны все предложения по миру означали капитуляцию Киева. Однако последнее предложение Вашингтона - это, по сути, ультиматум и очередная украшенная версия.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Издание напоминает, что 28-пунктный план включает сокращение ВСУ и ограничение его численности до 600 тыс. человек. К слову, сейчас она составляет около 900 тыс. солдат. Из текста этого документа, непонятно, разрешат ли иностранным миротворческим войскам находиться на территории Украины, сможет ли оно иметь дальнобойное оружие.

Кроме того, соглашение передает Российской Федерации весь Донбасс, а аннексию Крыма, которую Москва захватила еще в 2014-м, должна признать и Украина, и США. Украина потеряет право присоединиться к НАТО. Заметим, что Путин выдвигает эти требования с 2022 года, когда начал свое полномасштабное наступление на Украину.

Эта управляемая капитуляция будет горькой таблеткой для Украины. Владимир Зеленский заявил, что сейчас страна переживает один из самых сложных моментов в истории, поскольку Украина должна выбрать между "достоинством и риском потери ключевого партнера".

"Это ободряющее замечание подчеркивает - Трамп, по сути, говорит, что Украина должна согласиться на его условия, иначе он прекратит поставки американского оружия и разведывательных услуг", - говорится в статье.

Тем временем американские официальные лица отмечают, что их президент впервые предлагает четкие гарантии безопасности США, хотя детали неизвестны.

"Решение для Украины состоит в том, верить ли этой гарантии. Обещание на бумаге не означает, что Путин отказался от своих планов контролировать Украину. Для него это идеологическая и историческая миссия, которая является частью его наследия", - пишет WSJ.

Кроме того, есть вопросы в Штаты. Ведь метод Путина состоит в том, чтобы нарушать красные линии и изучить волю своих оппонентов. Между тем, Трамп, констатирует издание, предоставит РФ территорию на востоке, которая поможет россиянам совершить прямой прорыв в Киев, когда россияне перевооружятся и будут готовы.

"Предложение господина Трампа обесценит боевого союзника в Украине - такого, которого, как утверждает администрация, она хочет, - и подвергнет США больший риск прямой конфронтации с Россией. Где же якобы реалисты и сдержанники, которые руководят этой администрацией? и помощь его военной машине пойдет войной за Киев?”, - отмечает The Wall Street Journal.

Отмечается, что чрезвычайно предложение финансово спасти и реабилитировать страну-агрессору. Ведь в тексте "мирного соглашения" говорится, что Россия будет реинтегрирована в мировую экономику. В частности, страна вернется в G7, превратив ее в G8.

"Трамп настаивает, что война в Украине - это проблема Европы, но почему бы тогда сначала не посоветоваться с живущими на заднем дворе господина Путина?", - констатирует издание.

Вероятно, говорится в статье, президент США считает, что наконец-то сможет освободить себя от Украины, если Киев и ЕС отвергнут его предложение.

"Ему явно надоело иметь дело с войной. Но успокоение господина Путина будет преследовать остальное его президентство. Если господин Трамп считает, что американские избиратели ненавидят войну, подождите, пока он узнает, насколько сильно они ненавидят бесчестие", - говорится в материале.

Авторы материала убеждены, что неудачная сделка в Украине станет сигналом для врагов США, "что они могут захватить то, что хотят, силой или ядерным шантажом, или давить, пока Америка не потеряет интерес". По всей вероятности, кризиса в Тихом океане вырастет.

"Европейские столицы и последние взрослые в Конгрессе теперь будут пытаться отказать господина Трампа от этого плана — и не исключайте, что Путин все еще преувеличивает свои возможности по Трампу. Именно эти силы могут спасти президента США от политики умиротворения, о которой он пожалеет", - заключает The Wall Street Journal.

Напомним, 22 ноября в Офисе президента сообщили, что в ближайшие дни состоятся консультации по шагам по окончании войны. Уже утвержден состав украинской делегации, возглавляемой руководителем ОП Андреем Ермаком, для переговоров с США, союзниками Украины и представителями России.

По данным Bloomberg президент Украины вместе с лидерами Европы пытается до 27 ноября переписать мирный план США. Европейские дипломаты пытаются найти способ переписать значительную часть документа, преподнося его как конструктивные обновления, чтобы избежать катастрофических последствий для Украины и сохранить единство союзников.