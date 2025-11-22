Европа против плана Трампа: 4 ключевые пункты, требующие просмотра

Зеленский, Трамп и Путин / © ТСН

Европейские союзники Украины выступили с инициативой изменить по меньшей мере четыре ключевых пункта «мирного плана» президента США Дональда Трампа. Европа категорически не согласна с положениями, касающимися раздела территорий.

Об этом пишет BILD.

Европейцы исключают предложение, предусматривающее признание всей Донецкой области и Крыма российскими.

В заявлении союзников отмечается: «Мы ясно придерживаемся принципа, что границы не должны меняться силой».

Кроме территориального вопроса, европейцы имеют серьезные оговорки по военным и финансовым аспектам плана:

Требование по сокращению украинской армии до 600 000 военнослужащих неприемлемо. Союзники считают, что это может сделать Украину уязвимой, поскольку ее армия и так численно уступает российской.

Европа также не верит в надежность формальных обязательств России не нападать на Украину или ЕС в будущем. Кремль уже нарушал предварительные соглашения, поэтому любые новые договоренности с ним вызывают недоверие.

Европейские союзники не хотят, чтобы Владимир Путин смог заработать на будущем замороженных российских активов. Этот пункт также требует кардинального просмотра.

Таким образом, Европа демонстрирует жесткую позицию, стремясь исключить из плана Трампа любые положения, которые поощряли бы агрессию России или ставили под угрозу безопасность Украины.

Напомним, в ближайшие дни состоятся консультации по шагам для окончания войны. Уже утвержден состав украинской делегации и директивы для соответствующих переговоров с США, союзниками Украины и представителями России.