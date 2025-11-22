В Госдуме РФ сделали неожиданное заявление о мирном плане Трампа

Госдума РФ / © ТСН.ua

Реклама

Россия не должна соглашаться на предложения США по достижению мира с Украиной, поскольку это «провокация», которая не приведет к реальному прекращению войны.

Такое заявление сделал первый заместитель председателя оборонного комитета Госдумы РФ Алексей Журавлев.

По его словам, мирный план, который предлагает администрация Трампа, нельзя сравнивать с требованиями России, и подписание такого договора не отвечает российским интересам.

Реклама

Российский политик требует «войны до победного конца» и утверждает, что конфликт может закончиться только капитуляцией Украины.

«При любом другом исходе противостояние лишь будет отложено», — утверждает Журавлев.

Депутата Госдумы пугает Украина даже «усеченная и в территориальном, и в военном смысле».

«Она [Украина] все равно будет представлять для нас значительную угрозу, и на западных границах придется держать армию», — заявил он.

Реклама

По мнению Журавлева, цель мирного плана Трампа заключается в том, чтобы «оставить Украину как сдерживающий фактор для России».

«У США таким образом окажутся развязанными руки для готовящегося противостояния с Китаем. Надеюсь, что на такие провокации российская сторона не согласится», — отметил российский политик.

Напомним, президент РФ Владимир Путин и кремлевские чиновники продолжают заявлять, что требования России в отношении Украины принципиально не изменились. Москва до сих пор не предложила никаких изменений относительно своей давней позиции.

Накануне, 21 ноября, Владимир Путин сообщил, что получил текст документа из 28 пунктов от США. Он предположил, что план станет основой для окончательного урегулирования, однако отметил, что предметного обсуждения с Россией пока не было якобы из-за отсутствия согласия Украины

Реклама

В «мирном плане» Трампа, который состоит из 28 пунктов, говорится о том, что Киев должен согласиться на значительные территориальные уступки в пользу России. В частности, документ предусматривает передачу РФ всей восточной части Донбасса, включая неоккупированные территории.

Как сообщает The Guardian, американские чиновники заявили союзникам по НАТО, что они планируют заставить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на мирное соглашение в ближайшие дни.

Встреча представителей ведущих европейских государств, Украины и США для обсуждения американского мирного плана состоится в воскресенье, 23 ноября, в швейцарском городе Женеве