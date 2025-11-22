ТСН в социальных сетях

Курс валют на выходные, 22-23 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 21 ноября.

Елена Капник
Курсы валют.

НБУ установил курс валют на выходные – 22-23 ноября. / © Национальный банк Украины

НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 22 ноября, и воскресенье, 23 ноября. В последний день недели доллар вырос на 6 коп. Евро – потеряло 12 коп. Злотый – уменьшился на 7 коп.

Об этом сообщили в Национальном банке

Курс доллара

  • 1 доллар США - 42,15 (+6 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 48,51 (-12 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,46 (-7 коп.)

Напомним, НБУ установил курс валют на понедельник, 24 ноября. После выходных иностранная валюта значительно прибавит в стоимости.

