Курс валют на выходные, 22-23 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 21 ноября.
НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 22 ноября, и воскресенье, 23 ноября. В последний день недели доллар вырос на 6 коп. Евро – потеряло 12 коп. Злотый – уменьшился на 7 коп.
Об этом сообщили в Национальном банке
Курс доллара
1 доллар США - 42,15 (+6 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,51 (-12 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,46 (-7 коп.)
Напомним, НБУ установил курс валют на понедельник, 24 ноября. После выходных иностранная валюта значительно прибавит в стоимости.