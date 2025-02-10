Курс валют в Украине: "долларопад" набирает силу – чего ждать дальше

Предложение валюты как на межбанковском, так и на наличном рынках увеличилось, а вот покупателей стало меньше, говорят эксперты.

Доллар продолжает быстро дешеветь, средний курс уже упал ниже 42 гривен в продаже за единицу, месяц назад было на гривну больше. Похоже, что те, кто в январе на волне паники предпочел дорогой доллар, а не дешевую гривню, теперь чешут затылок – зачем?

Нисходящий тренд набирает силу, несмотря на расчеты аналитиков, которые считали, что 42 грн/доллар – это предел, дешевле не будет, потому что Нацбанк не допустит. Еще одна новость – многочисленные прогнозы о возможном паритете доллара и евро, потому что европейская валюта в последнее время дешевеет к американской.

Какие неучтенные факторы смогли так мощно укрепить гривну, чего ожидать от курса до середины февраля, что выгоднее – доллар, евро или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса в неделю с 10 по 16 февраля;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, на неделе с 3 по 9 февраля средний курс наличного доллара снизился со среды, 5 февраля. Он быстро пробил отметку в 42 грн/доллар в продаже и на воскресенье, 9 февраля, остановился на 41,79 грн/доллар (-30 коп.). Последний раз американская валюта стоила так дешево почти 5 месяцев назад – в сентябре 2024 года. Курс покупки 9 февраля остановился на 41,28 грн/доллар (-22 коп. в неделю).

Самая высокая цена продажи доллара была 42 грн (-35 коп. за неделю), самая низкая – 41,50 грн/доллар (-36 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,45 грн (-35 коп.).

Наличный евро всю прошлую неделю тоже дешевел. На воскресенье, 9 февраля, средний курс снизился до 43,55 (-30 коп. в неделю) и 42,87 (-15 коп. в неделю) грн/евро соответственно в продаже и покупке.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, с понедельника по пятницу, 3-7 февраля, средний курс доллара в продаже упал до 41,67 грн/доллар (-26 коп. Однако на выходных, когда банки не работают, менялы подняли курс до 41,75 грн/доллар (+8 коп.) Курс покупки снизился за неделю до 41,60 грн (-30 коп.).

Евровалюта у нелегалов после недели стабильного нисходящего тренда снова демонстрировала взлеты и падения, особенно в покупке. В продаже курс евро колебался от 43,95 до 43,40 грн. за единицу, а на воскресенье, 9 февраля, установился на уровне 43,55 грн./евро (-40 коп. за неделю). В покупке колебания были более заметными: от 43,70 до 41,60 (!) грн/евро (4 февраля), то есть в этот день менялы хотели приобрести евровалюту почти по цене доллара. На 9 февраля курс покупки успокоился на 43,40 грн/евро (-30 коп. в неделю).

Нацбанк в течение недели укрепил гривну к доллару еще на 26 коп., на понедельник, 10 февраля, официальный курс установлен на уровне 41,47 грн/доллар. Это, кстати, минимальный уровень курса доллара с 9 декабря прошлого года.

Официальный курс евро в течение прошлой недели менялся по дням по схеме "вниз-вверх-вниз-вниз" и на понедельник, 10 февраля, регулятор установил курс 43,03 грн/евро (-29 коп. за неделю).

Соотношение доллар/евро осталось на уровне 1,04 доллара за евро.

Эксперты считают, что доллар и евро продолжили дешеветь благодаря сугубо рыночным факторам: за последние три недели существенно увеличилось предложение валюты как на межбанковском, так и на наличном рынках. А вот покупателей, напротив, заметно поубавилось.

"На межбанке предложение валюты остается повышенным, а спрос стабильным, курс безналичного доллара — 41,46-41,49 грн, это на 20 коп. ниже, чем неделю назад, — говорит Андрей Шевчишин. — За последние дни дефицит валюты снизился до 32 млн долларов. С такими темпами интервенции НБУ снизятся до уровня 750 млн долларов в месяц, что для регулятора после многомиллиардных продаж валюты на рынке в ноябре, декабре и январе просто мелочь. Наличный рынок ведет себя по-другому. Предложение валюты увеличилось на 13% по сравнению с предыдущей неделей, а спрос – всего на 1%. Продавцы не выдержали, опасаясь, что в дальнейшем будет еще дешевле. А покупатели, напротив, стали более осторожными, если вспомнить ажиотаж в середине января и рост курса до 43 грн за наличный доллар в продаже. Возможно, и свободной гривны на руках стало меньше, хотя курс сейчас привлекателен".

Чего ждать от курса валют

По словам Андрея Шевчишина, в конце января и начале февраля традиционно бывает сезонное укрепление гривны, но в условиях войны сезонные тренды деформированы. Поэтому, по его мнению, значительное укрепление гривны объяснимо не только сезонностью, но и влиянием управления в ручном режиме.

"Возможно, все объясняется рыночными колебаниями, деловым и конъюнктурным циклом, заведением денег под зарплаты, инвестициями, достаточностью валюты на внутреннем рынке при охлаждении спроса, потому что гривни недостаточно, — анализирует Андрей Шевчишин. — Но дисбалансы никуда не делись. И они в ручном режиме сейчас могут быть сдержанны, но проявятся позже. Что касается текущей недели, то при прогнозе примем во внимание сезонный тренд. Он уже должен закончиться, курс стабилизируется, возможно, будет незначительное подорожание доллара".

Олег Пендзин также прогнозирует рост курса доллара на текущей неделе, но по другим причинам.

"После 10 февраля увидим подорожание доллара, потому что Министерству финансов в очередной раз нужно будет как можно выгоднее продать на межбанке валюту из зарубежной финансовой помощи для обеспечения бюджетных выплат, – пояснил Олег Пендзин. – Ориентировочный курс на межбанке может вырасти до 42 грн/доллар, а наличный – выше 42 грн".

Андрей Забловский не исключает, что в начале недели гривна может еще незначительно укрепиться, но только на межбанковском рынке.

"На наличном рынке курс останется практически стабильным, потому что спрос у физических лиц сейчас невелик. То есть курс продажи доллара будет держаться в коридоре от 41,5 до 42 грн, курс покупки – на 40-60 коп. ниже", – уточнил эксперт.

Продавать или покупать валюту

Андрей Шевчишин считает, что сейчас удачное время покупать наличные доллары, потому что курс выгоден. А вот в отношении евро ситуация другая. По его мнению, евровалюта может еще подешеветь, если США, как обещает их президент, действительно введут пошлину на европейские товары. Тогда для ЕС одним из средств смягчить негативные последствия может стать удешевление евровалюты вплоть до паритета с долларом. Ибо, как известно, чем дешевле валюта страны, тем дешевле ее товары за рубежом.

"Поэтому с покупкой евро как инструмента для инвестиций пока стоит подождать", – советует эксперт.

Такого же мнения и Андрей Забловский.

"Экономическая теория учит: валюту надо покупать когда она дешевеет, а продавать когда дорожает. Поэтому не стоит сейчас продавать валюту без крайней необходимости, — подчеркнул Андрей Забловский. — Что касается паритета доллара и евро: он вполне возможен, но в ближайшее время вряд ли произойдет. Но в нынешних условиях ждать прибыли от покупки долларов или евро за счет роста курса придется как минимум до конца года. И доход будет меньше, чем от гривневых финансовых инструментов".

То есть сейчас заработать быстрые деньги, то есть в течение одного-трех месяцев, реально только на гривне.

По словам Олега Пендзина, это могут быть облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), доходность которых достигла 17% годовых и депозиты в банках.

"Проценты о гривневых вкладах увеличились, есть банки, которые предлагают даже 17% годовых на депозиты продолжительностью 100 дней, – уточнил Олег Пендзин. – Для небольших сумм, от 1000 гривен, доходность, как правило, 14-15%. Но напомню, что банковские вклады, в отличие от ОВГЗ, облагаются налогом на прибыль и военным сбором. То есть с каждой заработанной гривны придется отдать в госбюджет 23 копейки".

По данным Нацбанка, депозиты остаются самым популярным средством для умножения сбережений. По состоянию на 1 января 2025 года объем гривневых средств клиентов в банках достиг 1,907 трлн грн, из которых 793 млрд грн (почти 42%) размещено на счетах физических лиц, а 1,114 трлн грн – на счетах бизнеса. За год средства населения в банках выросли на 82 млрд. грн (+12%).

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