Пробег, с которым лучше не покупать подержанный автомобиль: эксперт дал совет водителям

После пробега 120 тысяч километров многие владельцы начинают пренебрегать регламентированными техосмотрами, меняя детали лишь во время серьезных поломок.

Украинские автолюбители когда-то считали пробег ключевым показателем надежности машины. Водители делили автомобили по национальным особенностям: немецкие служили до 170 тысяч. км, американские выдерживали 250 тыс. км, а японские могли проехать более 300 тысяч. км без особых проблем. Особым шиком считались автомобили Mercedes-Benz с механической коробкой передач и минимумом электроники, которые часто привозили даже с пробегом более 350 тысяч. км. Существовали мифы о миллионных пробегах двигателей этой марки без капитального ремонта.

Об этом пишет "Автопилот".

Как отметил в интервью порталу ampercar.com владелец автосалона по продаже подержанных авто, современный автопром кардинально изменил ситуацию на рынке. Почти все машины 5-7 лет эксплуатировались в одинаковых условиях — плохие дороги, реагенты зимой, перепады температур. Это привело к тому, что долговечность машин разных марок стала менее зависеть от страны-производителя и больше от качества сборки, регулярного обслуживания и условий эксплуатации.

Машины, еще несколько лет назад покупавшиеся у официальных дилеров, проходили регламентные техосмотры для сохранения гарантии. Это большое преимущество для потенциальных покупателей б/у авто, ведь сервисная история фиксирует все технические работы. Дилерские центры ведут базы данных, которые разрешают выявить проблемы и проверить замененные запчасти.

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Однако если автомобиль не обслуживался у дилера, а его внешний вид кажется безупречным при завышенной цене, это может быть поводом для беспокойства. Отсутствие истории делает невозможным проверку качества обслуживания и может скрывать серьезные дефекты, которые проявятся после покупки.

Машины, регулярно проходившие ТО, обычно имеют прогнозируемое техническое состояние. В среднем за пять лет городской эксплуатации автомобиль проезжает 70 тыс. км и проходит пять техосмотров. По достижении 90 тыс. км пробега водители сталкиваются с большими затратами: заменой ремня ГРМ, тормозной жидкости, масла в коробке, свечей зажигания, тормозных дисков и колодок. Возможны также проблемы с амортизаторами или даже пружинами подвески.

В этот момент многие водители решают продать свои автомобили, чтобы не тратить деньги на очередной ремонт, а вложить их в новое авто. Однако покупка машины с требующими замены комплектующими может быстро обернуться значительными затратами уже после нескольких тысяч километров. Поэтому лучше выбирать авто, которое уже прошло плановое ТО и получило замену всех расходных материалов.

Особое внимание следует уделить сервисным документам, в частности, частоте замены тормозных колодок. Если они заменялись каждые 20 тыс. км, это может свидетельствовать об агрессивном стиле вождения, что ускоряет износ деталей автомобиля.

После пробега 120 тыс. км многие владельцы начинают пренебрегать регламентированными техосмотрами, меняя детали только во время серьезных поломок. В таких случаях трудно оценить, насколько тщательно соблюдали правила обслуживания и использовались ли только проверенные сервисы. Этот фактор оказывает значительное влияние на дальнейшее техническое состояние автомобиля и его надежность.

Напомним, как снизить расход топлива зимой: обнародованы три важных правила для водителей.

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