Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы

Информации о потерпевших нет.

Ночью 10 февраля во время воздушной тревоги в Хмельницкой области произошли взрывы из-за атаки российских беспилотников. Сработали силы ПВО.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", наши силы ПВО уничтожили четыре враждебных БпЛА типа "Shahed"", — подчеркнул чиновник.

В настоящее время специалисты устанавливают места падения обломков. По словам чиновника, обращений по поводу травмированных, погибших или разрушений не поступало.

Как сообщалось, ночью 10 февраля российская армия ударила "Шахедами". В результате ударов дроны пострадали Сумщина, Харьковщина, Полтавщина и Кировоградщина.

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