Россияне ударили "Шахедом" по спальному микрорайону Сум: какие последствия

Ночью на понедельник, 10 февраля, российский беспилотник ударил по спальному микрорайону города Сумы. Известно о по меньшей мере одной пострадавшей женщине 1987 года рождения.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумского городского совета.

По информации штаба по ликвидации последствий ЧС, уничтожено шесть автомобилей, повреждено -15. Кроме того, обнаружены повреждения окон в жилых домах.

Как сообщалось, российский беспилотник атаковал Сумы. Он попал в автостоянку в жилом квартале.

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