Росіяни вдарили "Шахедом" по спальному мікрорайону Сум: які наслідки

Вночі проти понеділка, 10 лютого, російський безпілотник ударив по спальному мікрорайону міста Суми. Відомо про щонайменше одну постраждалу жінку 1987 року народження.

Про це повідомили в пресслужбі Сумської міської ради.

За інформацією штабу з ліквідації наслідків НС, знищено шість автомобілів, пошкоджено -15. Окрім того, виявлено пошкодження вікон у житлових будинках.

Як повідомлялося, російський безпілотник атакував Суми. Він влучив у автомобільну стоянку в житловому кварталі.

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