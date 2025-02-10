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Росіяни вдарили "Шахедом" по спальному мікрорайону Сум: які наслідки

Росіяни вдарили "Шахедом" по спальному мікрорайону Сум: які наслідки

Фото: Управління ДСНС у Сумській області

Пошкоджено багато автомобілів.

Вночі проти понеділка, 10 лютого, російський безпілотник ударив по спальному мікрорайону міста Суми. Відомо про щонайменше одну постраждалу жінку 1987 року народження. 

Про це повідомили в пресслужбі Сумської міської ради.

За інформацією штабу з ліквідації наслідків НС, знищено шість автомобілів, пошкоджено -15. Окрім того, виявлено пошкодження вікон у житлових будинках. 

Як повідомлялося, російський безпілотник атакував Суми. Він влучив у автомобільну стоянку в житловому кварталі.

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