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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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582
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Загарбники просунулися на Донеччині та Запоріжжі — DeepState

Російські загарбники продовжують атакувати позиції Сил оборони.

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Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

Протягом минулої доби російські загарбники просунулися поблизу Костянтинівки, що у Донецькій області.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

Аналітики заявили, що також було зафіксовано просування загарбників в районі села Воздвижівка Гуляйпільського району Запорізької області.

«Ворог просунувся поблизу Пазено, Калеників та у Різниківці», — заявили у DeepState.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що попри постійні спроби просунутися до Добропілля, загарбники не можуть закріпитися в місті, оскільки українські підрозділи виявляють і знищують ворожі групи.

Ми раніше інформували, що Збройні сили України продовжують активну оборону та стримують просування російських військ на ключових напрямках.

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