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- Війна
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Загарбники просунулися на Донеччині та Запоріжжі — DeepState
Російські загарбники продовжують атакувати позиції Сил оборони.
Протягом минулої доби російські загарбники просунулися поблизу Костянтинівки, що у Донецькій області.
Про це йдеться у повідомленні DeepState.
Аналітики заявили, що також було зафіксовано просування загарбників в районі села Воздвижівка Гуляйпільського району Запорізької області.
«Ворог просунувся поблизу Пазено, Калеників та у Різниківці», — заявили у DeepState.
На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.
Раніше повідомлялося, що попри постійні спроби просунутися до Добропілля, загарбники не можуть закріпитися в місті, оскільки українські підрозділи виявляють і знищують ворожі групи.
Ми раніше інформували, що Збройні сили України продовжують активну оборону та стримують просування російських військ на ключових напрямках.