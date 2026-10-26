Війна в Україні / © Associated Press

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Протягом минулої доби російські загарбники просунулися поблизу Костянтинівки, що у Донецькій області.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

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Аналітики заявили, що також було зафіксовано просування загарбників в районі села Воздвижівка Гуляйпільського району Запорізької області.

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«Ворог просунувся поблизу Пазено, Калеників та у Різниківці», — заявили у DeepState.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що попри постійні спроби просунутися до Добропілля, загарбники не можуть закріпитися в місті, оскільки українські підрозділи виявляють і знищують ворожі групи.

Ми раніше інформували, що Збройні сили України продовжують активну оборону та стримують просування російських військ на ключових напрямках.

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