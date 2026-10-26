Война в Украине / © Associated Press

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За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись вблизи Константиновки в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

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Аналитики заявили, что также было зафиксировано продвижение захватчиков в районе села Воздвиженка Гуляйпольского района Запорожской области.

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«Враг продвинулся вблизи Пазено, Калеников и в Резниковке», — заявили в DeepState.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что, несмотря на постоянные попытки продвинуться в Доброполье, захватчики не могут закрепиться в городе, поскольку украинские подразделения обнаруживают и уничтожают вражеские группы.

Мы ранее информировали, что Вооруженные силы Украины продолжают активную оборону и сдерживают продвижение российских войск по ключевым направлениям.

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