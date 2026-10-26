- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 1021
- Время на прочтение
- 1 мин
Захватчики продвинулись в Донецкой области и в Запорожье — DeepState
Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.
За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись вблизи Константиновки в Донецкой области.
Об этом говорится в сообщении DeepState.
Аналитики заявили, что также было зафиксировано продвижение захватчиков в районе села Воздвиженка Гуляйпольского района Запорожской области.
«Враг продвинулся вблизи Пазено, Калеников и в Резниковке», — заявили в DeepState.
На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что, несмотря на постоянные попытки продвинуться в Доброполье, захватчики не могут закрепиться в городе, поскольку украинские подразделения обнаруживают и уничтожают вражеские группы.
Мы ранее информировали, что Вооруженные силы Украины продолжают активную оборону и сдерживают продвижение российских войск по ключевым направлениям.