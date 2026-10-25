- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 272
- Время на прочтение
- 3 мин
Гороскоп на 26 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя грутить
День всеобщей радости, когда печалиться, грустить и скучать категорически не рекомендуется.
Вышесказанное не означает, что необходимо предаваться безудержному веселью, которое в наши дни не всегда уместно — вполне достаточно будет найти себе дело по душе и заниматься тем, что доставляет удовольствие.
Если же сегодня есть повод для праздника, желательно все-таки не терять головы и контролировать ситуацию.
Овен
День не подходит для деловых переговоров и выяснения отношений с близкими людьми: достичь договоренности по ряду объективных причин все равно не удастся, поэтому не стоит даром тратить время и энергию.
Телец
Сегодня необходимо отказаться от занятий спортом — особенно экстремальными его вилами — и поднятия тяжестей: любое неловкое движение или небольшой вес могут стать причиной серьезной травмы.
Близнецы
Избежать конфликтов с близкими людьми — любимыми и друзьями — можно будет, ограничив общение с ними — в противном случае присущая вам двойственность может разрушить даже самые прочные отношения.
Рак
Поскольку скучать сегодня категорически не рекомендуется, стоит целиком и полностью посвятить день работе, но желательно не только основной, а и той, которая приносит вам удовольствие — например, вашему хобби.
Лев
Нынешний день, несмотря на понедельник, желательно посвятить домашним хлопотам: вы не только упорядочите пространство вокруг себя и создадите необходимый вам уют, но и, работая руками, дадите отдых своим мозгам.
Дева
Посвятите день приятным и полезным занятиям — например, прогулкам на свежем воздухе или, если будет такая возможность, посетите художественный музей — новые впечатления обеспечат вас идеями на год вперед.
Весы
День, когда, как ни странно это прозвучит в начале рабочей недели, не стоит тратить время на работу, все равно толку от нее не будет, а, значит, необходимо отдохнуть и восстановив силы, которые скоро понадобятся.
Скорпион
О празднике — если у вас дя него есть повод — желательно позаботиться самостоятельно: если вы его себе не организуете, никто не станет заморачиваться, так что стоит побеспокоиться обо всем самим.
Стрелец
День необходимо посвятить подготовке к важному проекту, над реализацией которого вы давно думали, но не знали, с чего начать работу: вам удастся продумать все детали и предусмотреть возможные подводные камни.
Козерог
Постарайтесь сдерживать бьющие через край эмоции: если они вырвутся на волю, вы рискуете потерять много энергии, достойной лучшего применения, на ссоры, споры и выяснение отношений со своими партнерами.
Водолей
День благоприятен для изменения своего официального статуса — помолвки или регистрации брака, поэтому если вы давно собирались оформить свои отношения, лучшего времени вам не найти — не стоит терять времени.
Рыбы
День, несмотря на статус буднего, необходимо посвятить отдыху: нельзя все время отдавать энергию, время от времени ее нужно получать и аккумулировать — лучше всего, при помощи любимых вами занятий.
Читайте также:
Полнолуние в Тельце 26 октября 2026 года: что нас ждет в это время
Зодиакальный гороскоп на октябрь 2026 года для всех 12 знаков