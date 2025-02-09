Російський безпілотник атакував Суми: палають автівки

Пошкоджено щонайменше 10 автівок.
У неділю, 9 лютого, російський безпілотник влучив у автомобільну стоянку в житловому кварталі Сум, спричинивши масштабну пожежу.
Про це повідомив виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар.
"На місці працюють рятувальники, поліція та медики", - заявив Кобзар
За його словами, внаслідок атаки пошкоджено не лише автівки, а й вікна в багатоповерхівках.
Згодом у коментарі Суспільному, Кобзар заявив, що пошкоджено щонайменше 10 автівок. Він додав, що 10 лютого зранку працюватиме штаб з ліквідації наслідків атаки.
Нагадаємо, вдень російська ракета вдарила по одній з промислових зон Сум.
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