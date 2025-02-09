Російський безпілотник атакував Суми: палають автівки

У неділю, 9 лютого, російський безпілотник влучив у автомобільну стоянку в житловому кварталі Сум, спричинивши масштабну пожежу.

Про це повідомив виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар.

"На місці працюють рятувальники, поліція та медики", - заявив Кобзар

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено не лише автівки, а й вікна в багатоповерхівках.

Згодом у коментарі Суспільному, Кобзар заявив, що пошкоджено щонайменше 10 автівок. Він додав, що 10 лютого зранку працюватиме штаб з ліквідації наслідків атаки.

У Сумах ворожий безпілотник влучив у стоянку

Нагадаємо, вдень російська ракета вдарила по одній з промислових зон Сум.

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