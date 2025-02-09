Папа Римський перервав проповідь через проблеми зі здоров'ям: що відомо про його стан

Понтифік пояснив, що відчуває труднощі з диханням через напад бронхіту.

Папа Римський Франциск був змушений скоротити свою проповідь через проблеми з диханням під час недільної служби у Ватикані.

Про це повідомило видання ANSA.

Понтифік пояснив, що проблеми з диханням відбулися внаслідок нападу бронхіту.

"Тепер я перепрошую і прошу майстра продовжувати читати, тому що мені важко дихати", - заявив Папа Римський Франциск.

Нагадаємо, нещодавно Папа Римський несподівано упав у своїй резиденції у Ватикані.

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