Ватикан підтримав негайне припинення вогню в Україні: що сказав Паролін

Ватикан / © Associated Press

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Ватикан підтримує ініціативи, які можуть привести до припинення бойових дій в Україні, водночас наголошуючи на праві українців на самооборону.

Про це державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін заявив в інтерв’ю La Repubblica, передає Vatican News.

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За його словами, війна в Україні перетворилася на "справжню трагедію", а наближення зими лише посилює занепокоєння.

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Паролін наголосив, що українському народові не можна відмовляти у праві на самооборону. Водночас, за його словами, Святий Престол виступає за припинення бойових дій і підтримує будь-які ініціативи, спрямовані на негайне, повне та ефективне припинення вогню.

Кардинал також заявив, що Ватикан готовий допомагати "будь-яким чином", якщо ключовим принципом залишається суворе дотримання міжнародного права.

Окремо Паролін наголосив, що довгострокове врегулювання війни неможливе без нових зобов’язань щодо безпеки та співпраці в Європі.

Раніше Папа Римський Лев XIV заявляв, що сторони переговорів щодо завершення війни мають бути готовими поступитися певними позиціями заради миру.

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Нагадаємо, напередодні стало відомо, що спецпосланець Ватикану, кардинал Маттео Дзуппі, їде до Москви втретє на переговори з російською владою. Це частина гуманітарної місії щодо України, дорученої Папою Римським. Головні теми обговорення — повернення депортованих українських дітей, обмін полоненими, проблеми цивільних та сприяння завершенню війни.

Зауважимо, керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що у жовтні Україна, США та Росія планують провести тристоронню зустріч для обговорення технічних питань, зокрема зменшення ударів по енергетиці, безпеки судноплавства та припинення терору.

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