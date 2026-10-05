Росія пригрозила дипломатам у Києві: посольство Німеччини дало коротку відповідь

Прапор Німеччини / © pixabay.com

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Посольство Німеччини в Україні відреагувало на погрози російського МЗС іноземним дипломатам, які продовжують працювати у Києві.

Німецька дипмісія приєдналася до заяви низки європейських посольств і підтвердила, що не планує залишати українську столицю.

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"Ми залишаємося в Києві", — наголосили у посольстві.

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Дипломати також висловили занепокоєння погрозами Москви на адресу представників іноземних держав та нагадали Росії про обов'язок дотримуватися Віденської конвенції й норм міжнародного гуманітарного права.

Аналогічну позицію висловили представництво ЄС та інші європейські дипломатичні місії. Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова раніше заявила, що всі 25 держав Євросоюзу, які мають посольства у Києві, залишаються в столиці.

Раніше МЗС Росії заявило, що російська армія продовжить так звані "масовані удари відплати", а іноземним громадянам, зокрема співробітникам дипломатичних місій, порадило не перебувати в Україні.

Москва також переклала відповідальність за можливі наслідки на самих іноземців, якщо вони проігнорують це попередження.

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Водночас у МЗС України раніше заявляли, що не отримували від іноземних дипломатичних місій повідомлень про намір залишити Київ.

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