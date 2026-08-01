Ворожий удар пошкодив будівлю посольства Литви у Києві: представника РФ викличуть "на килим"

Будівля зазнала пошкоджень / © Андрій Сибіга

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Будівля посольства Литви у Києві зазнала пошкоджень унаслідок масованої російської балістичної атаки в ніч проти 1 серпня.

Литовський МЗС у відповідь вирішив викликати представника Росії у Вільнюсі.

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Одна з ракет вибухнула за кілька метрів від дипустанови, проте ніхто з працівників посольства не постраждав.

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«Терористична кампанія росії проти України не має меж. Мета Кремля залишається незмінною: руйнування, смерть і залякування», — заявив Кястутіс Будріс, міністр закордонних справ Литви.

Удар по Києву 1 серпня — що відомо

У ніч проти 1 серпня росіяни завдали масованого комбінованого удару по столиці, застосувавши балістичні ракети.

Як повідомили у поліції, унаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, нежитлові споруди, школу, супермаркети, автомийку та автомобілі. Відомо про дев’ятьох загиблих, серед яких — поліцейський, який перебував на службі.

Як повідомляли рятувальники, у Солом’янському районі загинули двоє людей, ще восьмеро постраждали, серед них — двоє дітей. За одною з адрес сталося часткове руйнування та загоряння п’ятиповерхового житлового будинку, за іншою — зайнялися автомобілі на парковці. Трьох людей госпіталізували. Рятувальники евакуювали 35 мешканців із верхніх поверхів будинку та ліквідували пожежу.

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Російська армія в ніч проти 1 серпня атакувала Україну 35 ракетами та 185 дронами — ППО знешкодила дві ракети та 154 безпілотники. 30 ракет і 23 дрони влучили на 21 локації. Уламки впали ще у двох місцях.

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