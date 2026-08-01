Вражеский удар повредил здание посольства Литвы в Киеве: представителя РФ вызовут "на ковер"

Здание получило повреждения

Реклама

Здание посольства Литвы в Киеве получило повреждения в результате массированной российской баллистической атаки в ночь на 1 августа.

Литовский МИД в ответ решил вызвать представителя России в Вильнюсе.

Реклама

Одна из ракет взорвалась в нескольких метрах от дипучреждения, однако никто из работников посольства не пострадал.

Реклама

«Террористическая кампания России против Украины не имеет границ. Цель Кремля остается неизменной: разрушение, смерть и устрашение», — заявил Кястутис Будрис, министр иностранных дел Литвы.

Удар по Киеву 1 августа — что известно

В ночь на 1 августа россияне нанесли массированный комбинированный удар по столице, применив баллистические ракеты.

Как сообщили в полиции, в результате обстрела повреждены многоквартирные и частные жилые дома, нежилые сооружения, школа, супермаркеты, автомойка и автомобили. Известно о девяти погибших, среди которых — находившийся на службе полицейский.

Как сообщали спасатели, в Соломенском районе погибли два человека, еще восемь пострадали, среди них — двое детей. По одному из адресов произошло частичное разрушение и возгорание пятиэтажного жилого дома, по другому — занялись автомобили на парковке. Трое человек были госпитализированы. Спасатели эвакуировали 35 жителей с верхних этажей дома и ликвидировали пожар.

Реклама

Российская армия в ночь на 1 августа атаковала Украину 35 ракетами и 185 дронами — ПВО обезвредила две ракеты и 154 беспилотника. 30 ракет и 23 дрона попали на 21 локацию. Обломки рухнули еще в двух местах.

Новости партнеров