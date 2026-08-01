Доллар снова готовит сюрприз украинцам: что будет с курсом в августе

Курс бакса. / © Associated Press

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Валютный рынок в Украине остается чувствительным к экономическим и геополитическим изменениям. В июле курс доллара вырос с 44,47 до 44,92 грн, но в конце месяца он снова начал дешеветь.

Продолжит ли доллар дорожать в августе и каких изменений на валютном рынке следует ожидать, рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии Новини.LIVE.

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По его словам, нисходящий тренд частично объясняется соотношением в главной валютной паре — в конце июля евро окрепло до 1,15 дол. Однако длительное снижение курса доллара маловероятно из-за последствий войны. Российские атаки на портовую инфраструктуру уже негативно повлияли на экспортные возможности страны и сократили поступление валютной выручки.

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«Мы не прогнозировали, что нам разбомбят порты, не прогнозировали, что прекратится экспорт. Поэтому доллар подорожал, но трудно сказать, насколько долго все будет продолжаться. Я считаю, если НБУ будет использовать свои рычаги, то уже с осени», — объяснил эксперт.

Для большинства украинцев, время от времени покупающих валюту в обменниках, существенных изменений не ожидается — дефицита доллара на рынке не прогнозируют. В августе ситуацию будет контролировать Национальный банк, если не возникнут дополнительные риски из-за ситуации на фронте.

По прогнозу, официальный курс гривны по отношению к доллару может находиться в пределах 44,50–44,97 грн за доллар.

Курс валют в Украине — последние новости

Россия усиливает атаки на украинские порты, пытаясь ударить по экспортным возможностям страны. В то же время, говорит доктор экономических наук Василий Фурман, именно через портовую инфраструктуру поступает значительная часть валютных поступлений. Впрочем, пока оснований для серьезных опасений по поводу стабильности валютного рынка пока нет.

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Между тем, доктор экономических наук Алексей Плотников отметил, что валютный рынок снова демонстрирует колебания — официальный курс доллара постепенно растет. Среди причин ослабления гривны эксперты называют проблемы с экспортом из-за российских атак на портовую инфраструктуру, а также рост стоимости горючего. В то же время, ситуация с евро остается стабильной и не демонстрирует резких изменений.

Банкир Тарас Лесовой сообщил, что в августе валютный рынок будет оставаться относительно стабильным. В базовом сценарии курс доллара может находиться в пределах 44,50–45,50 грн, а евро — 51,00–52,50 грн. По словам эксперта, покупать валюту по любому курсу не всегда выгодно. Если разница между ценой купли и продажи остается значительной, а гривна сохраняет стабильность, такие сделки могут не принести ожидаемого результата.

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