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"Такого отчаяния от потерь не было с 2022 года": Гетманцев об ударах по бизнесу и складам
Гетманцев заявил о значительном ухудшении состояния бизнеса в Украине из-за обстрелов и проблем с логистикой
Украинский бизнес несет значительные потери из-за уничтожения складов и товаров. Такой ситуации не было с 2022 года, а экономические последствия только усугубляются.
Такое заявление сделал нардеп, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире телемарафона.
«Если говорить об ухудшении ситуации, то ситуация действительно значительно ухудшается в связи с логистикой и обстрелами. Я встречаюсь каждый день с бизнесом. И действительно такого отчаяния от потерь, от потерь складских помещений, товара — не было с 2022 года. Поэтому экономика отмечает значительные потери», — сказал Гетманцев.
Ранее сообщалось, что украинские порты не принимают иностранные суда из-за постоянных ударов РФ.