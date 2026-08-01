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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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"Такого отчаяния от потерь не было с 2022 года": Гетманцев об ударах по бизнесу и складам

Гетманцев заявил о значительном ухудшении состояния бизнеса в Украине из-за обстрелов и проблем с логистикой

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Гетманцев рассказал о критическом состоянии украинского бизнеса

Гетманцев рассказал о критическом состоянии украинского бизнеса / © Getty Images

Украинский бизнес несет значительные потери из-за уничтожения складов и товаров. Такой ситуации не было с 2022 года, а экономические последствия только усугубляются.

Такое заявление сделал нардеп, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире телемарафона.

«Если говорить об ухудшении ситуации, то ситуация действительно значительно ухудшается в связи с логистикой и обстрелами. Я встречаюсь каждый день с бизнесом. И действительно такого отчаяния от потерь, от потерь складских помещений, товара — не было с 2022 года. Поэтому экономика отмечает значительные потери», — сказал Гетманцев.

Ранее сообщалось, что украинские порты не принимают иностранные суда из-за постоянных ударов РФ.

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Дата публикации
Количество просмотров
1247
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