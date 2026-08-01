Лунный гороскоп на 3-9 августа: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

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Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь.

С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 3 по 9 августа.

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Понедельник 3 августа

День наполнен мощной позитивной энергетикой, подталкивает к реализации любых — даже самых сложных — проектов. Необходимо воспользоваться благоприятными обстоятельствами для того, чтобы выполнить повышенную профессиональную норму. Время также подходит для развития романтических отношений — можно назначать свидания, признаваться в любви, делать предложения руки и сердца. Не стоит прислушиваться к людям, которые будут убеждать нас отказаться от собственной точки зрения в угоду чужой: впоследствии об этом придется пожалеть.

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Вторник 4 августа

День мудрости и новых знаний, благоприятный для любой умственной и интеллектуальной деятельности, направленной, в том числе, и на получение материальных благ. Удаче также улыбнется тем, кто учится или учит других — новая информация хорошо усваивается и передается тем, кто в ней нуждается. Не меньшее внимание стоит уделить бытовым и хозяйственным хлопотам, которые мы долгое время откладывали на потом — сегодня пришла пора заняться наведением порядка и уюта в собственном доме.

Среда 5 августа

День, когда душевное равновесие может поколебать любой пустяк, а настроение надолго окажется испорченным. Не рекомендуется выяснять отношения с близкими людьми, это может привести к продолжительному и серьезному — вплоть до разрыва — конфликту. Не стоит также вмешиваться в выяснение отношений между другими людьми: помощь им оказать не удастся, а вот оказаться виновником ссоры — вполне.

Четверг 6 августа

Непростой день, во время которого для получения нового придется оказаться от старого. Уйти от прошлого — даже очень дорогого для нас — будет очень трудно, но это необходимо сделать ради будущего. Еще одна примета дня — повышенная агрессивность, которую будут демонстрировать даже самые спокойные и сдержанные люди — не стоит реагировать на эмоциональные вспышки других, да и самим важно держать себя в руках.

Пятница -суббота 7-8 августа

25 лунный день, растянувшийся почти на двое суток, идеально подходят для воплощения в жизнь грандиозных — наполеоновских — планов. В это время не стоит скромничать: проекты, которые предстоит воплотить в жизнь, должны быть по-настоящему колоссальными. Если взяться за работу именно в это время, обстоятельства для их реализации сложатся максимально благоприятно. Главное в этот день — не бояться препятствий, которые с завидным упорством могут возникать на нашем пути: они не так серьезны, как кажется, и при решительных действиях рассыплются сами собой.

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Воскресенье 9 августа

Непростой и напряженный день, в течение которого конфликты будут возникать буквально на ровном месте. Если принимать участие хотя бы в некоторых из них, можно потерять энергию, предназначенную для сугубо мирных целей –прежде всего, домашних хлопот. Перед тем, как встревать в выяснение отношение с кем-либо, подумайте, стоит ли оно того. Важные решения стоит отложить на несколько дней — сегодня же велика вероятность того, что необъективно оцененные обстоятельства, в результате, приведут к ошибочным выводам.

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