Отпугивает ли кофейная гуща комаров: научное объяснение

Кофейная гуща / © Credits

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Никто не любит комаров. Если вы ищете новый способ отпугнуть их подальше от себя и своего двора, вам стоит прочитать эту статью.

В последнее время много шума вокруг кофе и его предполагаемых свойств отпугивать комаров. Но откуда все это взялось и есть ли за этим какая-то настоящая наука? Давайте вместе с GardeningKnowHow, погрузимся в этот необычный метод борьбы с комарами во дворе.

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Как отпугнуть комаров с помощью кофе

Если вы немного поищете в Интернете, то быстро обнаружите, что лучший способ отпугнуть комаров с помощью кофе — это сжечь кофейную гущу.

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После заваривания необходимо распределить кофейную гущу тонким слоем на листе алюминиевой фольги. Оставьте фольгу на солнце на день, чтобы кофейная гуща полностью высохла. (Убедитесь, что она защищена от ветра!) Насыпьте несколько ложек сухой кофейной гущи в огнеупорную миску. Поставьте миску рядом с тем местом, где вы будете проводить время, желательно с наветренной стороны. С помощью спички или зажигалки подожгите кофейную гущу в центре тарелки. Дайте кофейной гуще тлеть и наслаждайтесь своим открытым пространством без комаров.

Действительно ли это работает?

Выполнить эту процедуру совсем несложно. Вопрос в том, приносит ли это какую-то пользу? Одним словом… возможно.

Были проведены некоторые исследования, подтверждающие эффективность использования кофейной гущи для отпугивания комаров, но это вызывает некоторые сомнения. Согласно этому исследованию, опубликованному в 2015 году, вода с высокой концентрацией кофе действительно отпугивает самок комаров от откладывания яиц.

Другими словами, самки комаров активно избегают откладывания яиц в воде, содержащей кофе, а яйца, отложенные в кофе, имеют меньшую вероятность вылупления. Это кажется многообещающим, не так ли? Это многообещающе… если вы хотите уменьшить общую популяцию комаров. К сожалению, это никак не поможет отпугнуть тех, кто уже обитает в вашем дворе.

Если вы хотите избавиться от будущих поколений комаров, есть гораздо более эффективные способы сделать это, чем расставлять чашки с кофе по всему саду.

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Стоит ли сжигать кофейную гущу, чтобы отпугивать комаров

А как насчёт сжигания кофейной гущи? Даёт ли это вообще какой-то эффект? Возможно, но дело в том, что это даст почти такой же эффект, как и сжигание чего-либо другого. Дым маскирует человеческие запахи и затрудняет дыхание, поэтому комары (и почти все насекомые) держатся от него подальше. По этой причине главное — это запах, который вам больше всего нравится. Если вы любите запах жареного кофе, тогда наслаждайтесь! В противном случае, возможно, стоит остановиться на свечах с цитронеллой.

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