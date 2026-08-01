ПВО не сбила аж 33 ракеты этой ночи: мрачный отчет Воздушных сил

Воздушные силы отчитались об отражении массированной воздушной атаки в ночь на 1 августа

Реклама

В ночь на 1 августа российские оккупационные войска нанесли мощный комбинированный удар по территории Украины, выпустив 35 ракет разных типов и 185 беспилотников.

Основным направлением вражеского удара стала Киевская область, а также под атакой оказались Днепропетровщина, Сумщина, Харьковщина и Полтавщина.

Реклама

Об этом сообщили в командовании Воздушных Сил ВСУ.

Реклама

Всего было зафиксировано 220 средств воздушного нападения — 35 ракет и 185 БпЛА разных типов:

4 противокорабельные ракеты Циркон/Оникс (район пуска — Курская и Ростовская обл., РФ);

27 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пуска — Брянская, Курская обл., РФ);

2 противорадиолокационные ракеты «Х-31» и 2 управляемые авиационные ракеты «Х-59/69» (район пуска — акватория Черного моря);

185 ударных БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивных), Гербера, Италмас, баражирующих боеприпасов «Бандероль» и дронов-имитаторов типа «Пародия» (по направлениям: Брянск, Курск, Орел — РФ, оккупированы Донетчина и Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, ПВО сбила/подавила 156 целей — 2 ракеты и 154 беспилотника разных типов:

1 баллистическую ракету Искандер-М/С-400;

1 управляемую авиационную ракету «Х-59/69»;

154 враждебные БпЛА разных типов.

По предварительной информации, по состоянию на 09.30 зафиксировано попадание:

Реклама

4 противокорабельных и 26 баллистических ракет,

а также 23 ударных БпЛА на 21 локации и падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Кроме того, три ракеты не достигли своих целей.

Баллистика по Киеву: последние новости

Напомним, этой ночью российские войска снова нанесли массированный ракетный удар баллистике по Киеву.

В результате массированного баллистического удара РФ по Киеву погибли по меньшей мере девять человек, среди которых 22-летний полицейский. Еще 30 человек ранены.

В социальных сетях местные паблики публиковали фотографии погибших людей, тела которых лежат прямо на дороге.

Реклама

ТСН. ua. собрал все, что известно о новой массированной атаке и ее последствиях.

Ранее Владимир Зеленский признался, что в эту ночь сбили только одну баллистическую ракету.

Новости партнеров