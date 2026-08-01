Пропагандисты запустили новый фейк против Украины: в ход пошла "итальянская мафия"

В Кремле придумали новый фейк против Украины / © Pexels

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Российская пропаганда начала распространять новую волну дезинформации — Украина перепродает западное оружие и ударные беспилотники представителям итальянской мафии.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПИ).

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Как сообщили в ЦПИ, российские ресурсы ссылаются на публикации итальянских СМИ и заявление главного прокурора Палермо Маурицио де Лючии, утверждая, что более 780 тысяч единиц оружия, переданного Украине союзниками, исчезли и оказались на черном рынке.

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Кроме того, пропагандисты распространяют версию, что украинские военные снабжают ударные дроны преступной группировкой Италии.

«Цифра 780 465, которой оперируют российские медиа, была сознательно вырвана из контекста. На самом деле речь идет об открытой статистике Министерства внутренних дел Украины, отражающей количество утраченного или похищенного гражданского и личного оружия с начала полномасштабного вторжения России. Эти данные никак не связаны с западной военной помощью. Не соответствует действительности и информация о якобы продажах украинских беспилотников мафиозным структурам», — говорится в сообщении.

В ЦПИ объяснили, что прокурор Палермо не говорил о поставках дронов из Украины. В публикации итальянского издания говорилось только о том, что организованная преступность проявляет интерес к современным военным технологиям и может искать способы их приобретения.

По оценке ЦПИ, подобные информационные атаки направлены на дискредитацию украинского оборонного сектора, подрыв доверия западных союзников и попытку подвергнуть сомнению дальнейшие поставки вооружений Киеву.

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Ранее Россия запустила фейк о перепродаже польских генераторов в Украине. В МВД Польши отметили, что главная цель распространения таких фейков — «посеять ненависть к украинцам, подорвать польскую помощь и поссорить союзников».

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