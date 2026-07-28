Ни ссоры, ни аудита, ни благотворительного фонда: в Генштабе опровергли фейки о Драпатом

Фейк / © pixabay.com

Реклама

В социальных сетях массово распространяют вымышленные заявления и истории, связанные с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Михаилом Драпатым . В частности, речь идет о якобы аудите в армии, создании благотворительного фонда и ссоре с предыдущим руководством ВСУ.

Об этом сообщил спикер Генерального штаба Дмитрий Лиховой .

По его словам, фейковый аккаунт Драпатого в соцсети X, с которого ранее распространили ложное заявление об аудите в ВСУ, уже заблокирован после обращения Министерства цифровой трансформации. В то же время у Threads и Facebook начали появляться новые поддельные страницы и сообщения.

Реклама

Также в Сети распространяют сгенерированную искусственным интеллектом историю о якобы публичной ссоре Драпатого с бывшим главнокомандующим. Кроме этого, новому главку приписывают создание за свой счет благотворительного фонда для раненых военных и решение отправить работников ТЦК на передовую.

В Генштабе подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности. Драпатый не объявлял аудит в ВСУ, не создавал благотворительного фонда, не принимал упомянутых решений по ТЦК, а история о ссоре также придумана.

Лиховой отметил, что главнокомандующий принимает должность и знакомится с состоянием дел. Официальной страницы в Threads у него нет и создавать дополнительные аккаунты в социальных сетях не планирует.

Массовость ложных сообщений, по оценке спикера Генштаба, может свидетельствовать о специальной информационной операции против Драпатого. Украинцев и представителей медиа призвали проверять источники перед распространением сообщений, изображений и текстов, созданных с помощью искусственного интеллекта.

Реклама

Страница Михаила Драпатого создана после назначения главкома на должность. Первое сообщение размещено 22 июля. Через несколько дней на ней опубликован ряд сообщений. Для правдоподобия мошенники публикуют сообщения вроде бы от имени Драпатого на английском языке.

Также в Генеральном штабе подчеркнули , что единственными официальными страницами Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерал-майора Михаила Драпатого в социальных сетях являются Facebook, Сеть X и даже Viber.

Новости партнеров