Какой праздник 27 июля 2026 года / © ТСН

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27 июля 2026 года — понедельник. 1614-й день войны в Украине.

Какой праздник 27 июля

27 июля верующие празднуют День памяти святого великомученика Пантелеймона Целителя / © pexels.com

27 июля верующие празднуют День памяти святого великомученика Пантелеймона Целителя. Он жил в конце III — начале IV века в городе Никомидия (территория современной Турции). Будучи талантливым врачом, Пантелеймон принял христианскую веру и бесплатно лечил людей, помогая не только лекарством, но и искренней молитвой. За свою веру во Христа во время гонений императора Максимиана он подвергся жестоким пыткам и принял мученическую смерть.

27 июля в Украине празднуют День медицинского работника (или День медика) / © pexels.com

27 июля в Украине празднуют День медицинского работника (или День медика). Профессиональный праздник врачей, медицинских сестер, фельдшеров, акушеров, фармацевтов, лаборантов, работников экстренной медицинской помощи и всех, кто посвятил свою жизнь здравоохранению людей. С 2023 года в Украине праздник официально отмечают 27 июля. Новая дата установлена Указом Президента Украины №327/2023, который также отменил предыдущий указ 1994 года. Ранее День медика праздновали в третье воскресенье июня. Смена даты стала частью обновления государственного календаря профессиональных праздников. Кроме того, 27 июля связано с днем памяти святого великомученика Пантелеймона Целителя, считающегося покровителем врачей и всех, кто помогает больным.

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27 июля День празднования волынки / © pexels.com

Также 27 июля День чествования волынки. Это неофициальный международный праздник, посвященный одному из самых известных музыкальных инструментов мира — волынке, символу шотландской культуры и национальным традициям. Хотя волынку чаще всего ассоциируют с Шотландией, ее история насчитывает более двух тысяч лет. Исследователи полагают, что первые подобные инструменты существовали еще в Древней Месопотамии, Египте и Римской империи. Впоследствии волынка распространилась по всей Европе, а наибольшую популярность приобрела именно в Шотландии, где стала неотъемлемой частью военных церемоний, торжеств и народных праздников.

27 июля День трансатлантической связи / © pexels.com

А еще 27 июля День трансатлантической связи. Это международная памятная дата, посвященная историческому прорыву в развитии коммуникаций — прокладыванию первого постоянно действующего трансатлантического телеграфного кабеля, соединившего Европу и Северную Америку. До появления подводного кабеля сообщения через Атлантический океан доставляли кораблями, что занимало от десяти дней до нескольких недель в зависимости от погоды. 27 июля 1866 г. после нескольких неудачных попыток была успешно завершена прокладка телеграфного кабеля между Ирландией и Ньюфаундлендом (Канада). С тех пор сообщения стали передаваться в считанные минуты, что стало настоящей революцией для международной торговли, дипломатии и обмена информацией.

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