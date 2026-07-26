После атаки армии РФ вспыхнул крупный торговый центр: что известно

Взрывы. / © Associated Press

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В воскресенье утром, 26 июля, российская армия атаковала Кривой Рог в Днепропетровской области. Из-за атаки торговый центр охватил масштабный пожар.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

«Враг нанес удар по Кривому Рогу. Загорелся пожар в торговом центре», — проинформировал чиновник.

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Заметим, крайняя воздушная тревога в Криворожском районе продолжалась с 05:02 до 07:30. Военные предупреждали о реактивных беспилотниках в направлении Кривого Рога. Громко в городе было около 07:30.

Как сообщалось, сегодня утром россияне атаковали Харьков. Захватчики ударили FPV-дроном по авто, принадлежащему хлебзаводу. Водитель находится в тяжелом состоянии.

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