Удар РФ по полигону в Киевской области: военная корреспондентка заявила о значительно больших потерях

Последствия атаки в Киевской области / © ГСЧС Украины

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Военная корреспондентка Юлия Кириенко заявила, что количество погибших и раненых в результате российского удара по полигону во время выставки в Киевской области может быть значительно больше, чем сообщалось ранее.

Об этом она написала в своем Telegram.

По словам журналистки, официально озвученные цифры не отражают полную картину трагедии.

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«Давайте будем откровенны хотя бы перед собой: там не 10 погибших. 10 — это тела, которые удалось собрать. Когда прилетает ракета на открытую местность, некоторых просто разрывает. Поэтому на месте работают собаки, чтобы найти хоть какую-нибудь частицу», — написала Юлия Кириенко.

Она также утверждает, что количество раненых может быть «в разы больше», чем сообщалось ранее.

Кириенко отметила, что, по ее информации, на выставке находились более 300 человек. Она также обратила внимание на повреждение жилых домов вблизи места удара и подчеркнула, что среди пострадавших есть и местные жители.

«Если на выставке было более 300 человек, то очевидно, что пострадали сотни», — заявила она.

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Отдельно военная корреспондентка задала вопрос организации мероприятия и возможной осведомленности отдельных государственных структур о его проведении.

Она также упомянула о присутствии, по ее словам, представителей Управления государственной охраны и призвала установить все обстоятельства трагедии.

«О согласовании выставки и того, было о ней известно или нет властным структура? А как тогда объяснить присутствие там коммуникационщиков УГО? Это огромная трагедия, за которую должен сесть за решетку каждый из организаторов», — написала Кириенко.

Ракетный удар по частному полигону в Киевской области — последние новости

Напомним, российские кафиры обстреляли Киевскую область , целясь по частному полигону с выставкой оружия, однако ракеты попали по жилым домам. Погибли 10 человек, в том числе один иностранец. Ранены десятки человек, в том числе двое поляков.

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В Генеральном штабе ВСУ подчеркнули, что оказавшийся под вражеским ударом частный комплекс является сугубо гражданским объектом.

Также глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что организаторы выставки вооружения на открытом полигоне в Киевской области, которые согласовали ее проведение, должны нести персональную ответственность за безопасность людей.

Организатор выставки дронов под Киевом задержан. Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко. По данным следствия, одна из ассоциаций оружейников без необходимых согласований с военным командованием и органами власти организовала масштабное мероприятие с участием более 300 человек. Программой, в частности, была предусмотрена демонстрация средств ПВО.

Впоследствии стало известно, что организатору мероприятия, во время которого в результате российского ракетного удара погибли и пострадали люди, сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Саму атаку правоохранители расследуют как военное преступление России. Подозреваемый находится в больнице под конвоем.

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