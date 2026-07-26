Пожар создал собственную "огненную грозу": возле Бордо во Франции эвакуируют тысячи людей

Лесной пожар / © Associated Press

Реклама

Вечером 25 июля префектура Жиронды объявила новую эвакуацию из-за повторного усиления пожара , охватившего регион на юго-западе Франции. Распоряжение касается отдельных районов Коммун Биганос, Миос, Маршпрем и Сестас, расположенных между заливом Аркашон и Бордо.

Об этом пишет Le Monde

По словам пожарных, огонь стал настолько мощным, что снова сформировал пирокулонимб — так называемую “огненную грозу”. При таком явлении пожар создает собственные воздушные потоки и вихри, поэтому движение пламени становится непредсказуемым и практически неуправляемым. Спасатели предупредили о сложной ночи.

Реклама

В новый приказ об эвакуации около 167 тысяч жителей и туристов уже были вынуждены покинуть свои дома и места отдыха в Жиронде. В общей сложности из-за пожаров на юго-западе Франции эвакуировали около 197 тысяч человек.

По состоянию на субботу огонь выжег в Жиронде около 32,7 тысяч гектаров и уничтожил не менее 140 домов. Пожар приблизился примерно на 30 километров к Бордо. Для борьбы со стихией были привлечены 1400 пожарных, 1500 военнослужащих и 1700 работников сил безопасности.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что борьба с огнем будет продолжительной. Эвакуированным не разрешат вернуться домой, пока пожар не удастся остановить и стабилизировать, поскольку даже локализованный огонь может вспыхнуть снова.

Напомним, масштабные лесные пожары во Франции и Испании вынуждают туристов и местных жителей срочно покидать опасные районы. В некоторых отелях людей будят ночью из-за приближения огня и сильного задымления.

Реклама

Новости партнеров