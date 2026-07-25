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В Испании и Франции лесные пожары вышли из-под контроля: объявлены эвакуация и чрезвычайное положение
Огонь уже уничтожил более 10 тысяч гектаров леса и сжег 80 домов. Лесные пожары уже в этом году уничтожили больше земель в Европе, чем среднегодовой показатель за последние два десятилетия.
Францию и Испанию охватили масштабные лесные пожары. Из-за этого Франция эвакуирует около 63 тысяч человек, а Испания впервые в истории объявила чрезвычайное положение.
Об этом пишет Reuters.
На юго-западе Франции власти приказали полностью эвакуировать полуостров Кап-Ферре — популярное туристическое место на атлантическом побережье. Самый большой пожар, вспыхнувший вблизи Сомоса, уже уничтожил более 12,5 тысяч гектаров леса, более 80 домов.
Президент Эммануэль Макрон написал в X, что ситуация остается «чрезвычайно напряженной», а особенно серьезные пожары зафиксированы в Жиронде на юго-западе Франции.
«Франция обратилась с просьбой о задействовании механизма гражданской защиты Европейского Союза. В скором времени мы сможем рассчитывать на подкрепление в виде двух хорватских самолетов Canadair, двух португальских самолетов Air Tractor, а также двух тяжелых вертолетов Black Hawk из Чехии и Словакии», — заявил Макрон.
В Испании ситуация не менее критическая — 24 июля эвакуировали более 19 тысяч человек. К борьбе с огнем привлекли более 2 тысяч спасателей и 10 самолетов, однако сдержать распространение пламени пока не удалось.
Напомним, в этом году лесные пожары в Европе уже уничтожили больше земель, чем среднегодовой показатель за последние два десятилетия. С начала лета континент, который нагревается быстрее всего в мире, пережил три волны сильной жары, следовавшие почти непрерывно одна за другой.