Лесной пожар из-за оборванного провода: люди заживо горели в автомобилях

В Испании 12 людей погибли в результате лесного пожара / © Associated Press

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На юге Испании в результате лесного пожара известно о 12 погибших. на борьбу с огнем бросили около 150 пожарных.

Об этом сообщает The Guardian.

По данным регионального правительства, люди погибли в селе Бедар. Пострадали, по меньшей мере, шесть человек, в том числе женщина, получившая ожоги, и еще один человек, отравившийся дымом. Четверым другим была оказана медицинская помощь на месте происшествия.

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Некоторых жертв обнаружили внутри машин, поврежденных огнем. Очевидцы говорили, что пожар вызвал оборванный провод электропередач, из которой огонь быстро распространился на близлежащую лесополосу, но власти пока причину возгорания не комментировали.

Лесные пожары в Испании / © Associated Press

Из-за пожара людей эвакуировали и разместили в культурном центре.

Глава регионального правительства Хуанма Морено назвал смерти трагедией.

Южная Европа переживает масштабные лесные пожары на фоне волны жары. Сотни пожарных борются с большими очагами возгорания в Португалии, Испании и Франции.

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Напомним, в Польше масштабный лесной пожар привел к авиакатастрофе: во время тушения разбился вертолет, пилот погиб. Площадь возгорания превышает 100 гектаров.

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