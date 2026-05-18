Под Киевом произошел сильный пожар: что известно (видео)
В Ирпене горят складские помещения одного из предприятий.
Утром 18 мая в Ирпене под Киевом возник масштабный пожар. Небо затянуло черным дымом. Масштабное возгорание гасят подразделения ГСЧС.
Об этом сообщили в полиции Киевской области.
Правоохранители сообщили, что в Ирпене горят складские помещения одного из предприятий. По их данным, огонь вспыхнул не в результате «прилета» или сбивания воздушной цели. Вероятно, загорелось из-за нарушения правил пожарной безопасности.
«Что касается пострадавших, то пока информация отсутствует. На месте работают подразделения ГСЧС. Они тушат пожар, все возможно. Огонь вспыхнул на площади около 5700 квадратных метров», — сообщил в полиции.
Утром информация о масштабном пожаре в Ирпене появилась в Сети. Телеграмм-канал "Киев ИНФО" сообщил о возгорании на складах.
"Ирпень горит склад, на месте сильный пожар", - говорится в сообщении ресурса.
Как сообщалось, во время российской атаки ночью против 14 мая в Киевской области сгорел дом семьи нардепа Сергея Шахова, который находится в розыске по делу о недекларировании имущества на 88 млн грн. В здании пробита крыша, разрушены и обгорели стены, после тушения пожара некоторые комнаты затоплены водой.