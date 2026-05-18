Під Києвом сталася сильна пожежа: що відомо (відео)

Пожежа

Доповнено додатковими матеріалами

Зранку 18 травня в Ірпені, що під Києвом, виникла масштабна пожежа. Небо затягнуло чорним димимо. Масштабне займання гасять підрозділи ДСНС.

Про це повідомили ТСН.ua у поліції Київської області.

Правоохоронці повідомили, що в Ірпені горять складські приміщення одного з підприємств. За їхніми даними, вогонь спалахнув не внаслідок «прильоту» чи збиття повітряної цілі. Ймовірно, зайнялося через порушення правил пожежної безпеки.

«Щодо потерпілих, то наразі інформація відсутня. На місці працюють підрозділи ДСНС. Вони гасять пожежу, то все можливо. Вогонь спалахнув на площі близько 5700 квадратних метрів», — повідомилт у поліції.

Зауважимо, зранку інформація про масштабну пожежу в Ірпені з’явилася у Мережі. Телеграм-канал «Київ ІНФО» повідомив про займання на складах.

«Ірпінь горить склад, на місці сильна пожежа», — йдеться у повідомленні ресурсу.

Як повідомлялося, під час російської атаки вночі проти 14 травня на Київщині згорів будинок родини нардепа Сергія Шахова, який перебуває в розшуку у справі про недекларування майна на 88 млн грн. У будівлі пробитий дах, зруйновані та обгорілі стіни, після гасіння пожежі деякі кімнати затоплені водою.

