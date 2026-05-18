Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Модель гарантій та фінансових запобіжників на газовому ринку України нарешті починає працювати і, що головне, працювати цивілізовано і чітко в правовій системі», - зазначив Кущ.

За словами аналітика, важливість цієї історії не лише у сумі повернених коштів, а й у тому, що державний банк не роками судився з боржником і не списував проблему у резерви, а застосував передбачені законом механізми та повернув державі понад мільярд гривень.

«Суть історії максимально проста: Євроенерготрейд, який позичав гроші у держбанку, порушив умови мирової угоди, настав момент платити, банк активував механізм стягнення боргу, звернувся до майнового поручителя і… поручитель заплатив», - написав він.

Кущ вважає, що цей кейс може викликати інформаційний тиск на банк, адже для частини великих боржників сама ідея реального повернення коштів державному банку є незвичною. На його думку, спроби подати стягнення боргу як “тиск” чи “атаку на бізнес” можуть бути реакцією на небезпечний для боржників прецедент.

«Якщо цей кейс стане новою нормальною практикою, то дуже багатьом людям в Україні доведеться раптом згадати, що кредити державних банків — це не благодійність», - підсумував фінансовий аналітик.

За офіційною інформацією Укргазбанку, банк забезпечив повернення державі понад 1,14 млрд грн проблемної заборгованості ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД», загальний обсяг зобов’язань якого перед банком складав близько 1,35 млрд грн.





Після порушення та систематичного невиконання зобов’язань позичальником банк застосував передбачені законодавством механізми стягнення. У результаті майновий поручитель 13 травня 2026 року повністю погасив заборгованість перед державним банком у розмірі 1,14 млрд грн.



Відповідно до норм Цивільного кодексу України, після виконання зобов’язання до поручителя перейшли права кредитора, тобто відбулася суброгація.



В Укргазбанку наголошують, що всі процедури відбулися у суворій відповідності до законодавства, а кошти пройшли необхідні процедури фінансового моніторингу.

