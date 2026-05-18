Скандал з реставрацією історичного будинку на Подолі: хто та навіщо топить пам’ятку

Будинок на Подолі: вулиця Сковороди, 9-Б / Фото: Олександра Стефановського

У Києві спалахнув скандал довкола історичного будинку на Подолі. Йдеться про будівлю на вулиці Сковороди, 9-Б. Місцеві мешканці повідомляють, що нещодавно на ній було демонтовано дах, а в суботу вранці за загадкових обставин прорвало трубу і водою повністю затопило 500 квадратних метрів підвалу. Люди хвилюються, що таким чином старовинну споруду доводять до руйнації.

Мешканці підозрюють умисне знищення будівлі

Про те, що від ранку суботи з будинку по вулиці Сковороди, 9-Б цілий день витікає вода, ТСН.ua повідомив Олександр Стефановський, інженер, який мешкає поруч. Він розповів, що вода заповнила підвал, а враховуючи триметрові стелі, її там зібралося дуже багато.

«Нещодавно з будинку демонтували дах, а в суботу стався цей потоп. Сусіди увесь день зверталися до комунальних служб. На місце приїхала аварійна бригада, але помпа, яка відкачує воду дуже малої потужності. Вона не допомагає, а лише створює видимість, якоїсь роботи. Складається враження, що будинок умисно доводять до руйнації», — розповів ТСН.ua Олександр Стефановський.

Місцеві мешканці хвилюються, що будівлю намагаються знищити водою. Як повідомили активісти, за ніч вона у підвалі відійшла сама десь на пів метра, і від ранку неділі біля будинку працює та ж сама маленька помпа, але з перебоями — ймовірно, через брак бензину.

Люди також вказують на те, що поруч із будівлею висить старий і неактуальний план робіт, тому їм незрозуміло, що взагалі з нею відбувається. Серед мешканців ходять чутки, що історичний будинок хочуть «віджати», а на його місці побудувати щось нове.

Від археологічної експедиції до людських решток у контейнері

У будівлі на вулиці Сковороди, 9-Б тривалий час розташовувалася Подільська постійно діюча археологічна експедиція Інституту археології НАНУ. Археологи орендували приміщення до 2021 року і скаржилися, що міська влада всіляко намагається їх виселити. Зрештою місто оголосило про реставрацію споруди, і науковцям довелося виїхати.

Торік довкола цього місця вже спалахував скандал через людські рештки з археологічних розкопок у Києві, які зберігалися у підвалі на Сковороди, 9-Б, а після переїзду вчених були перенесені у металевий контейнер поруч із будинком. До речі, кістки вже звідти прибрали. І ось тепер — новий скандал, але вже із самим приміщенням.

Чим відомий будинок на Сковороди

До того як з будинку на Сковороди, 9-Б пішли археологи (а науковці орендували це приміщення з 1984 по 2021 рік) він слугував киянам багато десятиліть.

Відомо, що житловий будинок з’явився на Подолі в кінці 18 — початку 19 століття, і належав київському бурмистрові Іванові Киселівському. Споруда пережила страшну пожежу Києва 1811 року, коли більшість дерев’яних будинків на Подолі були знищені вогнем.

На плані Києва 1926 року цей будинок позначено як релігійну (православну) установу.

Позиція КМДА: чому зняли дах і як ліквідовують наслідки потопу

У Департаменті охорони культурної спадщини КМДА запевнили, що аварійна бригада приїжджала до будинку на Сковороди, 9-Б ще в суботу, і витік води вже перекрили.

«Перекрили воду, почали відкачувати в ніч з суботи на неділю. Але люди з будинків, які розташовані поруч, скаржилися, що їм не дають спати, і ці роботи перенесли на неділю. Зараз вода з підвалу має відкачуватися, на місці працюють фахівці», — розповіла ТСН.ua Марина Соловйова, директорка Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

Вона додала, що будівля на Сковороди, 9-Б давно потребує реставрації — ще з тих часів, коли її орендували археологи, які, за її словами, залишили приміщення у занедбаному стані. Керівниця департаменту також пригадала історію з кістками у контейнері, які раніше зберігалися в підвалі, що наразі залитий водою.

«Загалом будівля на Сковороди потребує і відновлення, і реставрації, всього. Вона знаходиться на балансі КП «Київський науково методичний центр» (КНМЦ), який підпорядковується Департаменту. Місто виділило кошти на реставраційні роботи. КНМЦ був оголошений і проведений тендер на Prozorro. До речі, проєктна документація була підготовлена ще у 2023 році, до мого призначення на посаду. Тому провели коригування проєкту, бо змінилися ціни, змінилися зарплати. З переможцем був підписаний договір на реставрацію і розпочалися роботи, тому наразі демонтований дах будинку», — пояснює Марина Соловйова.

Варто зазначити, що до початку реставраційних робіт будинок постраждав під час повітряної атаки Росії: вибуховою хвилею вибило всі вікна та двері. Тоді споруду рятували спільно чиновники та міські активісти. Будівлю законсервували, а пізніше розпочалася реставрація.

Музей, громадський простір та укриття в підвалі

Марина Соловйова категорично заперечує чутки місцевих мешканців про те, що будівлю нібито «віджали» і її доля невідома.

«Будинок на Сковороди, 9-Б — це комунальне майно. Комунальним воно є і таким залишатиметься на балансі у КП „КНМЦ“. Чутки „про віджали“ безпідставні. Планується після реставрації відкрити на першому поверсі музей, а на другому — громадський простір. Кияни та громадські організації отримають можливість проводити різноманітні заходи. Враховано і безбар’єрний доступ до приміщення. По проєкту буде облаштовано зовнішній ліфт, яким зможуть користуватися люди з особливими потребами, а у підвалі, який затопило водою планується облаштувати укриття», — розповідає директорка Департаменту.

Чому прорвало трубу і кому це вигідно

Вона пообіцяла перевірити інформацію щодо актуальності плану виконання робіт біля будинку, а стосовно помпи малої потужності зазначила, що це техніка комунальної установи «КНМЦ». На жаль, більш потужної техніки для відкачування води у них немає, а іншої ніхто не зміг надати.

Причину підтоплення посадовиця вбачає у комунальних випробуваннях, хоча й не виключає людський фактор.

«Причина підтоплення, як мені повідомили — гідравлічні випробування — прорвало трубу. Хоча я не здивуюся, якщо виявиться, що це було зроблено кимось умисно. Це моє припущення. У нас вже була ситуація, коли пошкодження труби було зроблене спеціально — намагалися затопити історичну будівлю. Ймовірно, є невдоволені моїм призначенням і тими змінам, які я намагаюсь запровадити у місті з охороною пам’яток культури, навести у всьому цьому лад», — каже Марина Соловйова.

Дата публікації 11:50, 16.05.26

