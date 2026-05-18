Ціни на пальне в Україні: як змінилася вартість бензину, дизеля та газу на АЗС 18 травня

Поки вартість бензину на популярних заправках синхронно зросла щонайменше на одну гривню, а на «Укрнафті» одна з марок злетіла одразу на 4 гривні, дизель зберіг стабільність, а автомобільний газ навіть дещо здешевшав.

Світлана Несчетна
АЗС / © pixabay.com

В Україні за останніх чотири дні, від 15 до 18 травня, великі мережі автозаправних станцій змінили вартість пального. На популярних АЗС здорожчали різні марки бензину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

  • Бензин: На АЗС зафіксовано подорожчання бензину в середньому на 1 гривню за літр.

  • Дизель: Вартість ДП протягом вихідних продемонструвала абсолютну стабільність.

  • Автогаз: Ситуація зі скрапленим газом відрізняється залежно від мережі: на заправках OKKO та WOG ціна залишилася незмінною, тоді як SOCAR та «Укрнафта» знизили вартість цього пального майже на 1 гривню за літр.

Як змінилися ціни на пальне

Мережі OKKO та WOG за вихідні синхронно скоригували цінники на бензин, піднявши вартість усіх марок рівно на 1 гривню за літр. Відтак «сотий» бензин у них тепер коштують 88,90 гривні за літр замість колишніх 87,90 грн.

Бензин 95 (Pulls та Mustang) здорожчав до 81,90 гривні за літр, а стандартний А-95 піднявся в ціні до 78,90 гривні за літр.

Водночас вартість дизельного пального та автомобільного газу на станціях цих операторів залишилася незмінною.

Аналогічне здорожчання бензину на 1 гривню за літр зафіксовано і на заправках SOCAR. Бензин NANO 100 зріс у вартості до 88,99 гривні за літр, марка NANO 95 тепер обійдеться у 82,99 гривні, а звичайний А-95 подорожчав до 78,99 гривні за літр.

При цьому автомобільний газ у цій мережі продемонстрував зниження ціни на 99 копійок і наразі коштує 48,99 гривні за літр проти 49,98 гривні у п’ятницю.

На державній мережі «Укрнафта» в порівнянні з п’ятницею суттєво дорожче сьогодні водіям обійдеться бензин марки 95 (Energy). Він «зріс» одразу на 4 гривні, піднявшись у ціні з 71,90 до 75,90 гривні за літр.

Інші марки бензину на «Укрнафта» додали в ціні традиційну 1 гривню: літр 98-го (Energy) тепер коштує 81,90 гривні, А-95 подорожчав до 72,90 гривні, а А-92 — до 67,90 гривні.

Скраплений газ на заправках компанії здешевшав на 1 гривню і наразі реалізується по 46,90 гривні за літр.

Ціни на АЗС у понеділок, 18 травня

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн

  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн

  • Бензин А-95 Євро: 78,90 грн

  • ДП Pulls: 92,90 грн

  • ДП Євро: 89,90 грн

  • Газ: 48,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн

  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

  • Бензин 95 Євро: 78,90 грн

  • ДП Mustang: 92,90 грн

  • ДП Євро-5: 89,90 грн

  • Газ: 48,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,99 грн

  • Бензин NANO 95: 82,99 грн

  • Бензин А-95: 78,99 грн

  • ДП NANO Extro: 92,99 грн

  • ДП NANO: 89,99 грн

  • Газ: 48,99 грн

«Укрнафта»

  • Бензин 98 (Energy): 81,90 грн

  • Бензин 95 (Energy): 75,90 грн

  • Бензин А-95: 72,90 грн

  • Бензин А-92: 67,90 грн

  • ДП (Energy): 88,90 грн

  • ДП: 86,90 грн

  • Газ: 46,90 грн

Нагадаємо, уряд подовжив кешбек на пальне до кінця травня, але знизив максимальну суму компенсації до 500 грн.

