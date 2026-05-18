Китайське судно під атакою РФ: у ВМС заявили про безпрецедентний інцидент

Фото: ілюстративне / Росія атакувала китайське судно / © Unsplash

У ніч на 18 травня росіяни атакували китайське торгове судно, яке перебувало в українських територіальних водах. Наразі невідомо, чи ця атака була спланованою, або ж удар виявився помилковим.

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Росіяни атакували китайське судно в Україні

Речник Військово-морських сил зранку 18 травня опублікував короткий допис, в якому повідомив, що цієї ночі росіяни атакували китайське судно. Для цього ворог використав дрони «Шахед».

Судно Китаю перебувало в українських територіальних водах на момент атаки.

«Цікаво, що рухало росіянами, коли вони сьогодні вночі вирішили „Шахедом“ оприходувати китайське торгівельне судно в нашому морі», — пише Плетенчук.

За його словами, внаслідок атаки жертв та поранених немає.

Раніше росіяни ніколи не атакували китайські судна, що стояли в Україні.

«Але це щось нове. „Произошла чудовищная ошибка, товарищи?“, — додав Плетенчук.

Пізніше Плетенчук додав нових подробиць — китайське судно з китайським екіпажем збиралося плисти до Китаю. Росіяни вдарили саме в цей момент.

«Така вона — московська дипломатія», — пише Плетенчук.

Швеція конфіскувала російський суховантаж

Нагадаємо, шведська прокуратура офіційно конфіскувала суховантаж Caffa, що належить до російського «тіньового флоту». Судно затримали ще на початку березня біля Треллеборга, оскільки воно перебуває в українському санкційному списку. Це судно підозрюється у перевезенні краденого з України зерна.

Суховантаж намагався приховати свою діяльність під фальшивим прапором Гвінеї, хоча майже весь його екіпаж складається з громадян РФ.

Конфіскація відбулася на підставі офіційного запиту про взаємну правову допомогу від іншої держави, назву якої наразі не розголошують.

Як зазначив прокурор Гокан Ларссон, арешт був необхідний для того, щоб суд міг розглянути можливість остаточного передавання судна країні-ініціатору для долучення його до матеріалів іноземного кримінального провадження.

