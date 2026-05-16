Путін слідом за Трампом полетить до Сі Цзіньпіна: що відомо

Сі Цзіньпін і Володимир Путін. / © Associated Press

Кремль анонсував візит диктатора-президента РФ Володимира Путіна до Китаю. Поїздка до Сі Цзіньпіна запланована на 19-20 травня.

Про це повідомили в адміністрації «фюрера».

Москві кажуть, нібито їхній лідер відвідає Китай на запрошення Сі Цзіньпіна. Зокрема, під час цієї поїздки, звітують у Кремлі, диктатор обговорить з китайським лідером «питання двосторонніх відносин, обміняються думками щодо основних міжнародних та регіональних проблем».

Окрім того, за підсумками переговорів лідери планують «підписання Спільної заяви на найвищому рівні та низки інших документів».

