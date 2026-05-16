Зустріч Трампа та Сі: Клімкін сказав, до чого готуватися Україні
Ексміністр вважає, що наслідки зустрічі двох лідерів буде видно протягом наступних двох тижнів.
Зустріч президента США Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном може мати значний вплив на ситуацію в Україні, оскільки обговорення війни Росії проти України є однією з ключових тем.
Про це заявив колишній очільник МЗС Павло Клімкін, передає Ліга.
Клімкін погоджується з тим, що зустріч Трампа та Сі є знаковою для України. Він впевнений, що її наслідки буде видно «доволі швидко» — протягом наступних тижнів.
«Для нас тут ставки, звісно, дуже і дуже значні», — додав він.
Візит Трампа до Китаю — останні новини
Президент США Дональд Трамп вперше за дев’ять років вирушив до Китаю. Попереднього разу Трамп був з офіційним візитом у Китаї в листопаді 2017 року — під час свого першого президентського терміну.
Останнє десятиліття всі контакти між Китаєм та США — політичні, дипломатичні, військові — поступово зійшли нанівець.
Зустріч Дональда Трампа з лідером КНР Сі Цзіньпіном має подовжити перемир’я між двома головними економічними та військовими державами планети, укладене минулої осені. Проте вона не зможе врегулювати жодної прямої проблеми у двосторонніх відносинах, а тим більше не торкнеться проблем непрямих, зокрема війни Росії проти України, впевнені експерти.
Крім того, аналітики вважають, що особистий контакт із Трампом допоможе Сі Цзіньпіну подовжити тарифне перемир’я, послабити обмеження в торгівлі та переконати Трампа не посилювати, а то й послабити підтримку Тайваню.
Раніше Трамп говорив, що планує провести «довгу розмову» про війну з Іраном із Сі Цзіньпіном під час свого візиту до Пекіна. Водночас він применшив потребу в допомозі Китаю для завершення конфлікту.
Також стало відомо, що президент РФ Володимир Путін 20 травня їде до Китаю на переговори.