ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
2 хв

Зустріч Трампа та Сі: Клімкін сказав, до чого готуватися Україні

Ексміністр вважає, що наслідки зустрічі двох лідерів буде видно протягом наступних двох тижнів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Павло Клімкін

Павло Клімкін

Зустріч президента США Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном може мати значний вплив на ситуацію в Україні, оскільки обговорення війни Росії проти України є однією з ключових тем.

Про це заявив колишній очільник МЗС Павло Клімкін, передає Ліга.

Клімкін погоджується з тим, що зустріч Трампа та Сі є знаковою для України. Він впевнений, що її наслідки буде видно «доволі швидко» — протягом наступних тижнів.

«Для нас тут ставки, звісно, дуже і дуже значні», — додав він.

Візит Трампа до Китаю — останні новини

Президент США Дональд Трамп вперше за дев’ять років вирушив до Китаю. Попереднього разу Трамп був з офіційним візитом у Китаї в листопаді 2017 року — під час свого першого президентського терміну.

Останнє десятиліття всі контакти між Китаєм та США — політичні, дипломатичні, військові — поступово зійшли нанівець.

Зустріч Дональда Трампа з лідером КНР Сі Цзіньпіном має подовжити перемир’я між двома головними економічними та військовими державами планети, укладене минулої осені. Проте вона не зможе врегулювати жодної прямої проблеми у двосторонніх відносинах, а тим більше не торкнеться проблем непрямих, зокрема війни Росії проти України, впевнені експерти.

Крім того, аналітики вважають, що особистий контакт із Трампом допоможе Сі Цзіньпіну подовжити тарифне перемир’я, послабити обмеження в торгівлі та переконати Трампа не посилювати, а то й послабити підтримку Тайваню.

Раніше Трамп говорив, що планує провести «довгу розмову» про війну з Іраном із Сі Цзіньпіном під час свого візиту до Пекіна. Водночас він применшив потребу в допомозі Китаю для завершення конфлікту.

Також стало відомо, що президент РФ Володимир Путін 20 травня їде до Китаю на переговори.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
73
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie