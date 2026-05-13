Трамп прибув на переговори із Сі Цзіньпіном: як зустрічали президента США у Пекіні (фото)

Дональд Трамп у Пекіні / © Associated Press

У середу, 13 травня, президент США Дональд Трамп прибув до Пекіна для проведення переговорів високого рівня з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє CNN.

Президентський борт Air Force One приземлився у Пекіні близько 19:50 за місцевим часом (14:50 за Києвом).

Триста китайських дітей, одягнених у синьо-білу форму, махали американськими та китайськими прапорами, коли Трамп спускався трапом літака.

Його зустрів віце-президент Китаю Хань Чжен, якого багато хто вважає посланцем Сі з дипломатичних заходів і який минулого року був присутній на президентській інавгурації Трампа.

Серед інших посадовців на місці події були посол США в Китаї Девід Пердью, його колега посол Китаю в США Сє Фен та виконавчий віце-міністр закордонних справ Китаю Ма Чжаосюй, повідомив Білий дім.

Дональд Трамп, його син Ерік Трамп та невістка Лара Трамп взяли участь у церемонії прибуття, на якій була червона доріжка, почесна варта та військовий оркестр.

Сі Цзіньпін офіційно привітає Трампа у четвер вранці за місцевим часом.

Переговори Трампа і Сі — що відомо

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що під час майбутньої зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном пріоритет буде надано торгівельним переговорам, тоді як питання Ірану не входитиме до ключових тем.

Вашингтон прагне укласти нові ділові домовленості та узгодити деталі торгівельної угоди між двома найбільшими економіками світу. Очікується, що сторони також обговорять продовження торгівельного перемир’я, досягнутого минулої осені.

Видання The Guardian повідомило, що держсекретар США Марко Рубіо вирушив до Пекіна разом із президентом Дональдом Трампом, попри китайські санкції, які раніше передбачали для нього заборону на в’їзд.

