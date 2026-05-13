Трамп прибыл на переговоры с Си Цзиньпином: как встречали президента США в Пекине (фото)
Си Цзиньпин официально поздравит Трампа в четверг утром по местному времени.
В среду, 13 мая, президент США Дональд Трамп прибыл в Пекин для проведения переговоров высокого уровня с китайским лидером Си Цзиньпином.
Об этом сообщает CNN.
Президентский борт Air Force One приземлился в Пекине около 19:50 по местному времени (14:50 по Киеву).
Триста китайских детей, одетых в сине-белую форму, махали американскими и китайскими флагами, когда Трамп спускался по трапу самолета.
Его встретил вице-президент Китая Хань Чжэн, которого многие считают посланником Си по дипломатическим мероприятиям и который в прошлом году присутствовал на президентской инаугурации Трампа.
Среди других должностных лиц на месте происшествия были посол США в Китае Дэвид Пердью, его коллега посол Китая в США Се Фэн и исполнительный вице-министр иностранных дел Китая Ма Чжаосюй, сообщил Белый дом.
Дональд Трамп, его сын Эрик Трамп и невестка Лара Трамп приняли участие в церемонии прибытия, на которой была красная дорожка, почетный караул и военный оркестр.
Си Цзиньпин официально поздравит Трампа в четверг утром по местному времени.
Переговоры Трампа и Си — что известно
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что во время предстоящей встречи с китайским лидером Си Цзиньпином приоритет будет предоставлен торговым переговорам, тогда как вопрос Ирана не будет входить в ключевые темы.
Вашингтон стремится заключить новые деловые договоренности и согласовать детали торгового соглашения между двумя крупнейшими экономиками мира. Ожидается, что стороны также обсудят продолжение торгового перемирия, достигнутого прошлой осенью.
Издание The Guardian сообщило, что госсекретарь США Марко Рубио отправился в Пекин вместе с президентом Дональдом Трампом, несмотря на китайские санкции, которые ранее предусматривали для него запрет на въезд.