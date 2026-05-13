Какие части свинины самые лучше для приготовления, а каких лучше избегать: полный гид по выбору мяса

Одни куски подходят для нежных диетических блюд, другие — для сочного шашлыка или насыщенного фарша. Разбираемся, как не прогадать с выбором.

Сорта свинины: как делится мясо туши

В кулинарии свиную тушу условно делят на четыре категории качества:

Первый сорт — самое ценное мясо: к нему относятся корейка, вырезка и окорок. Это самые нежные, самые постные части туши с минимумом жировых прослоек. Они быстро готовятся и подходят для здорового питания. Второй сорт — сочный баланс: шейка и лопатка содержат больше жира, благодаря чему мясо получается особенно мягким, ароматным и не пересыхает во время приготовления. Третий сорт — жирные части: грудинка и брюшина отличаются высоким содержанием жира. Это уже более калорийное мясо, часто используемое для жарки или блюд с выраженным вкусом. Четвертый сорт — технические части: голова, рулька и голень содержат много хрящей, кожи и соединительных тканей. Они требуют долгого приготовления и подходят не для всех блюд.

Тушение: какое мясо дает самый нежный результат

Для тушения лучше всего подходят части первого сорта — корейка, вырезка и окорок. Они становятся мягкими даже после непродолжительной готовки и сохраняют деликатный вкус.

Также хорошо работают шейка и лопатка — благодаря естественной жирности блюдо получается сочным и насыщенным.

Жарка: что выбрать для хрустящей корочки и сочности

Для жареных блюд идеально подходят вырезка, корейка и окорок — это вариант для тех, кто хочет более легкое и менее жирное блюдо.

Если же нужны яркий вкус и хрустящая корочка, следует обратить внимание на грудинку или брюшину — во время жарки из них вытапливается жир, образуя аппетитную текстуру.

Шашлык: секрет идеальной сочности

Самый удачный выбор для шашлыка — шея и лопатка. Именно они дают тот баланс жира и мяса, благодаря которому шашлык получается мягким и сочным даже без сложных маринадов.

Грудинка и брюшина также подходят для приготовления на огне: жир частично вытапливается, оставляя насыщенный, яркий вкус.

Фарш: основа для сочных котлет и блюд

Для фарша лучше всего использовать шею или лопатку. Это идеальное сочетание мяса и жира, которое обеспечивает нежную структуру и сочность готовых блюд — от котлет до пельменей.

